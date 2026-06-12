Detectan brote de Eritema infeccioso en colegio de la Araucanía: ¿Cuáles son los síntomas?

12 jun. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un brote de eritema infeccioso, conocido popularmente como "quinta enfermedad", fue detectado en un establecimiento educacional de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, afectando principalmente a alumnos de enseñanza básica.

Los primeros casos fueron identificados durante esta semana en el colegio, donde varios estudiantes comenzaron a presentar síntomas característicos de esta enfermedad viral, entre ellos enrojecimiento facial y leves erupciones cutáneas.

Con el paso de los días se detectaron nuevos contagios en otros cursos, elevando a más de una decena los menores afectados, situación que llevó al establecimiento a activar medidas preventivas para evitar una mayor propagación.

¿Qué es el eritema infeccioso o quinta enfermedad?

El eritema infeccioso es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19, que afecta principalmente a niños en edad escolar.

Uno de sus síntomas más característicos es el intenso enrojecimiento de las mejillas, motivo por el cual también se le conoce como la enfermedad de la "mejilla abofeteada".

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Enrojecimiento en las mejillas.

Erupciones o manchas en brazos, piernas y tronco.

Fiebre leve.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Congestión nasal.

Los especialistas explican que el contagio suele ocurrir antes de que aparezca la erupción cutánea, por lo que muchas veces, cuando se observan los síntomas visibles, el riesgo de transmisión ya es menor.

Antecedentes del brote

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los primeros casos se registraron en un segundo año básico, donde cerca de 10 estudiantes presentaron síntomas compatibles con eritema infeccioso.

Posteriormente, se identificaron casos en alumnos de cuarto y quinto básico, por lo que los menores fueron evaluados en distintos centros asistenciales de la comuna.

El director del establecimiento, Juan Córdova, indicó que los diagnósticos fueron confirmados por personal de salud y que, en varios de los casos, los estudiantes ya no se encontraban en fase contagiosa cuando aparecieron las manifestaciones visibles de la enfermedad.

¿Qué medidas se adoptaron?

Tras la detección de los contagios, el colegio implementó una serie de acciones preventivas en coordinación con las autoridades sanitarias.

Entre ellas destacan:

Ventilación permanente de las salas de clases.

permanente de las salas de clases. Desinfección de espacios comunes.

Refuerzo del lavado frecuente de manos.

de manos. Monitoreo de posibles nuevos casos.

Pese al brote, las clases continúan desarrollándose con normalidad y no se ha determinado la suspensión de actividades.

La directora del Cesfam Victoria, Camila Soto Valdebenito, llamó a la tranquilidad de la comunidad educativa, señalando que se trata de una enfermedad que generalmente presenta una evolución favorable en niños sanos.

Autoridades llaman a estar atentos a los síntomas

Desde los equipos de salud hicieron un llamado a padres, madres y cuidadores a observar la aparición de síntomas en los menores y consultar en un centro asistencial en caso de dudas.

Si bien la enfermedad suele ser leve y desaparecer por sí sola en pocas semanas, las autoridades recomendaron mantener las medidas de higiene habituales para reducir la propagación de virus respiratorios y otras infecciones entre los estudiantes.