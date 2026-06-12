Detectan brote de "quinta enfermedad" en colegio de Victoria: Al menos 10 estudiantes presentan síntomas

12 jun. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un brote de eritema infeccioso, también conocido como "quinta enfermedad", fue detectado en el Colegio Municipal Marcela Paz de Victoria, en la región de La Araucanía, luego que al menos 10 estudiantes presentaran síntomas asociados a esta enfermedad viral.

Según informó el establecimiento educacional a través de un comunicado, los primeros casos fueron detectados en un curso de segundo básico, donde varios alumnos comenzaron a presentar enrojecimiento facial y lesiones cutáneas leves. Posteriormente, se identificaron nuevos casos en otros cursos.

¿Qué dijo el colegio?

Según el comunicado enviado a los apoderados, inicialmente se detectaron cinco estudiantes afectados. Luego, Radio Bío Bío informó que se identificaron nuevos casos en estudiantes de cuarto y quinto básico.

"Ante los 10 casos detectados el miércoles 10 de junio, podemos establecer que puede ser un proceso contagioso", indicó el establecimiento en el documento, por lo que no se descartan nuevos casos.

Asimismo, se informó que el diagnóstico médico corresponde a eritema infeccioso o "quinta enfermedad", afección causada por el parvovirus B19.

¿Qué síntomas presenta la enfermedad?

Según el comunicado, uno de los síntomas más característicos es la aparición de un sarpullido rojo intenso en ambas mejillas, conocido popularmente como "mejillas abofeteadas".

Después, puede aparecer una erupción rosada con apariencia similar a una red o encaje, principalmente en el tronco, brazos y piernas.

Además, antes de la aparición del sarpullido, algunos pacientes pueden presentar fiebre leve, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

Medidas adoptadas por el establecimiento

Tras la detección de los casos, el colegio solicitó a los apoderados que los estudiantes afectados permanezcan en sus hogares realizando reposo y siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.

Junto con ello, el establecimiento informó que adoptó medidas preventivas como sanitización de espacios y ventilación cruzada en las salas de clases.

Por su parte, la directora del Cesfam Victoria, Camila Soto Valdebenito, señaló al citado medio que los menores afectados se encuentran en reposo en sus hogares y llamó a la tranquilidad, indicando que esta enfermedad suele presentar una evolución favorable en la mayoría de los casos.

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