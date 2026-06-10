Polémica por embargo de cuentas a deudores del CAE: Roberto Saa explica los puntos más relevantes

10 jun. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una controversia se tomó la agenda económica y política del país tras conocerse que la Tesorería General de la República (TGR) aplicó una drástica medida contra un grupo de deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Se trata del embargo de sus cuentas corrientes.

En Meganoticias Prime, el editor económico Roberto Saa desglosó este miércoles los puntos clave de esta crisis que no solo afecta el bolsillo de miles de familias de clase media, sino que también trajo recuerdos de los inicios del sistema de financiamiento de la educación superior.

El detonante: cuentas vaciadas a profesionales de altos ingresos

La polémica estalló luego de que cerca de 1.500 personas denunciaran el retiro total de los fondos de sus cuentas bancarias. Según explicó Saa, el total de morosos del CAE asciende a 550.000 personas (de un total de 1,2 millones de deudores), acumulando una deuda que escala a los 4.500 millones de dólares.

No obstante, frente a las críticas por la agresividad de la medida, el experto aclaró que el criterio de aplicación actual se enfocó en un segmento de altos ingresos.

"Estas personas efectivamente tienen sueldos arriba de 3,5 millones de pesos (...) El gobierno ha dicho que tienen todo el derecho a cobrar la plata que se debe, que es de todos los chilenos, y se lo están cobrando a gente que puede pagarlo".

El cruce político: el factor Boric y el "perdonazo"

El caso provocó la inmediata reacción del expresidente Gabriel Boric, quien criticó con dureza la medida a través de la red social X, ligando el hecho con el rechazo al levantamiento del secreto bancario en el Congreso. No obstante, la intervención abrió un flanco crítico para su propio sector.

Desde el oficialismo, el ministro Claudio Alvarado le contestó directamente al exmandatario recordándole que las promesas de condonación durante su campaña y los primeros años de su administración dispararon la morosidad.

Por otra parte, Saa reveló una contradicción técnica que complica el relato del exjefe de Estado, apuntando a que la herramienta legal utilizada para el embargo fue robustecida bajo su propio mandato.

"En la ley de cumplimiento tributario del presidente Boric del año 2024 (...) uno de esos artículos refuerza este concepto y le permite a la Tesorería General de la República hacer lo que en este momento tiene la polémica. Por lo tanto, ahí hay una situación compleja para el presidente Boric, porque fue una ley de su gobierno la que reforzó, solidificó esta posibilidad".

Origen y evolución del CAE

Para entender el trasfondo, Roberto Saa recordó que el CAE nació en 2006, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, para permitir que estudiantes de menores recursos accedieran a universidades privadas. Pese a la intención, el periodista calificó la iniciativa como "una buena idea, una buena ley, pero una pésima ejecución".

El motivo fue que al estar el crédito respaldado por el Estado, el riesgo para la banca era cero, pero aun así se cobraron tasas de interés que promediaron el 5,3% (e incluso llegaron al 10%), indexadas a la UF.

La primera gran cirugía al sistema ocurrió en 2012, bajo la administración del presidente Sebastián Piñera, tras las masivas protestas estudiantiles.

En dicha reforma se logró rebajar la tasa de interés al 2% anual, se estableció un tope de pago del 10% del sueldo y se fijaron cuotas mínimas para personas cesantes. No obstante, esa misma modificación también abrió la puerta a las cobranzas judiciales y extrajudiciales que hoy se ejecutan.

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