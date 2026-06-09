Boric alza la voz ante denuncias de deudores del CAE: "Les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente"

09 jun. 2026 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales en la noche de este martes para expresar una profunda molestia e indignación ante las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes han denunciado el vaciamiento de sus cuentas corrientes.

El exmandatario solidarizó con los afectados y apuntó directamente a los sectores de oposición en su anterior gobierno por frenar las soluciones planteadas durante su administración.

A través de una declaración pública en "X", Boric denunció que, pese a contar con un consenso técnico, la derecha se negó a legislar para estructurar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

Esta negativa, a juicio de la exautoridad, impidió aliviar una carga financiera que hoy golpea con dureza a miles de personas.

¿Qué dijo Boric?

En su publicación, el exmandatario indicó que "pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras".

"Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares", sostuvo.

Dicho esto, puntualizó en otro tema: "Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos".

"¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?", remarcó.

Para finalizar, envió su solidaridad a las personas que están siendo afectadas por estas medidas e hizo un llamado a su sector político: "Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero".

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