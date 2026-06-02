"Mi nombre va a ser uno de los que estén en discusión": Boric aborda posible opción de volver a La Moneda

02 jun. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric dejó abierta la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato presidencial. La declaración se produjo en el cierre de su gira por Europa, durante una extensa entrevista en la Biblioteca Nacional de Inglaterra.

Al acto, que contó con público que pagó entrada, Boric llegó acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y la hija de ambos, Violeta.

¿Qué dijo Boric sobre una nueva candidatura?

El exmandatario fue cuidadoso al responder, pero no cerró la puerta. Descartó que la presidencia sea una ambición personal y puso por delante los proyectos colectivos por sobre los individuales.

"La política tiene sentido solo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo", expresó Boric.

Sin embargo, reconoció que su edad y el respaldo que aún conserva hacen probable que su nombre vuelva a ser considerado en el sector: "Sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que estén en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque va a haber otros y muy buenos", afirmó.

El propio Boric también reconoció las limitaciones que carga sobre sus espaldas al señalar que su gobierno terminó con más desaprobación que aprobación. "Quizás no sea yo la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos", dijo.

"Hemos visto cómo ahora recortan presupuestos": La crítica al gobierno de Kast

Durante la conversación, Boric también apuntó al actual gobierno. Cuestionó los recortes presupuestarios impulsados por la administración de José Antonio Kast, poniendo el foco en el área cultural.

"Hemos visto cómo ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura. Los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social", señaló el exmandatario.

Además, el frenteamplista señaló que la derecha ha experimentado en los últimos años un retroceso en materia de derechos humanos que calificó en algunos casos como "negacionismo".

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