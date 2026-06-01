Kast da a conocer medida para incentivar la salida voluntaria de migrantes irregulares

01 jun. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

La migración irregular también fue uno de los temas que abordó el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, por lo que anunció el "Plan Retorno", cuyo objetivo es agilizar la salida de migrantes irregulares del país.

¿En qué consiste el "Plan Retorno"?

"Este Plan de Retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación, pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana", partió diciendo el Mandatario.

"Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior. Lo podemos decir varios de aquí, que somos hijos de inmigrantes, pero esto tiene que ser de manera ordenada y programada", agregó Kast.

Si bien el Presidente reconoció que en la migración irregular hay un drama humano, precisó que "ese drama muchas veces se ve aumentado, porque hay familias que han sido engañadas y son víctimas de mafias, que hacen que estas personas crean que van a llegar a un país de oportunidades y cuando están aquí las dejan abandonadas a su propia suerte y pasan a ser parte de personas explotadas por el crimen organizado".

Por último, el Presidente Kast afirmó: "Las fronteras ordenadas protegen a los chilenos, pero también protegen y resguardan a quienes han sido víctimas de estas mafias".

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