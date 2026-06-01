Analizamos con IA la Cuenta Pública de Kast: las cifras clave, a quiénes citó y la frase que repitió tres veces

01 jun. 2026 - 14:31 hrs.

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast se presentó ante el Congreso en Valparaíso para dar su primera Cuenta Pública. En poco más de una hora, el mandatario repasó el estado del país, defendió las decisiones de sus primeros meses y anunció una larga lista de medidas.

Con la utilización de la Inteligencia Artificial, analizamos las cifras, nombres y frases más destacadas del discurso de 5.800 palabras contenidas en 27 páginas y este fue el resultado.

Las cifras en seguridad: el tema que abrió el discurso

La seguridad ocupó cerca de un tercio del discurso y fue el primer gran bloque del mensaje presidencial. Kast entregó datos concretos para mostrar avances.

378 homicidios: "Chile registró 378 víctimas de homicidio hasta el 31 de mayo. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido 444."

"Chile registró 378 víctimas de homicidio hasta el 31 de mayo. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido 444." 50 barrios críticos: "Se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos."

"Se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos." 7 Fuerzas de Tarea: "Crearemos siete Fuerzas de Tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores."

"Crearemos siete Fuerzas de Tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores." 20.000 nuevas plazas: "Este plan permitirá incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a lo largo de todo Chile, disminuyendo el hacinamiento."

Los números de la economía

El segundo gran bloque fue la situación económica. Kast reconoció que la realidad que encontraron al llegar al gobierno fue peor de lo esperado.

3,7% de déficit estructural: "El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido."

"El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido." 940 mil personas sin trabajo: "Son más de 940 mil personas las que buscan trabajo y no lo encuentran."

"Son más de 940 mil personas las que buscan trabajo y no lo encuentran." 10,5% de desempleo femenino: "El desempleo de las mujeres llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%."

Para respaldar su visión económica, Kast recurrió a frases de dos ex presidentes:

Sebastián Piñera: "No hay mejor política social que el pleno empleo."

"No hay mejor política social que el pleno empleo." Jorge Alessandri: "Sin una economía próspera, resultará vana la más avanzada legislación social."

Pese al diagnóstico crítico, el mandatario destacó un hito en inversión.

US$13.900 millones: "En mayo de este año alcanzamos el mes con mayor monto de inversión aprobada en los últimos once años: 13.900 millones de dólares."

Salud, vivienda y educación: la emergencia social

Kast llamó a esta dimensión "la emergencia que se vive más en silencio, pero que duele igual".

33.000 pacientes oncológicos: "Logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, para vincularlas a la red y reactivar su atención."

"Logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, para vincularlas a la red y reactivar su atención." 500.000 familias sin vivienda: "Recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos."

"Recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos." 11 años de espera: "Una familia que postula a un programa del Minvu espera, en promedio, once años por su casa."

En educación, el Presidente citó a la Premio Nobel chilena para enmarcar su diagnóstico.

Gabriela Mistral: "Todo procede de la escuela. Allí se forjan los corazones y los cerebros que forman el alma de la patria. Según cómo sea la escuela, así será la nación entera."

También mencionó por nombre a una víctima de violencia escolar para justificar el proyecto Escuelas Protegidas.

María Victoria Reyes: "Este año, en Calama, la inspectora María Victoria Reyes fue la víctima fatal del ataque de un estudiante armado."

Corrupción y Estado: los hallazgos de la auditoría

Kast informó que desde el primer día instruyó una revisión inédita del gasto público.

US$3.000 millones irregulares: "Encontramos más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual."

"Encontramos más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual." 250 millones a pymes: "Cerca de 10.000 pymes esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares."

"Cerca de 10.000 pymes esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares." 30.000 licencias médicas irregulares: "Se identificaron casi 30 mil casos de personas que usaban licencias médicas para salir del país, asistir a casinos o, sencillamente, no iban a trabajar, mientras seguían recibiendo su sueldo."

Las figuras históricas que convocó

Una de las marcas del discurso fue el uso de figuras históricas para legitimar su visión de país. Kast recurrió a los fundadores de la República con citas directas.

Diego Portales y Manuel Montt: "Hoy resuenan las voces de Diego Portales, Andrés Bello, Manuel Montt o de Arturo Alessandri. Fueron líderes que también vivieron tiempos difíciles, enfrentaron crisis y divisiones, y que, a pesar de todo, no le fallaron a Chile."

"Hoy resuenan las voces de Diego Portales, Andrés Bello, Manuel Montt o de Arturo Alessandri. Fueron líderes que también vivieron tiempos difíciles, enfrentaron crisis y divisiones, y que, a pesar de todo, no le fallaron a Chile." Manuel Montt: "La libertad y el orden debían marchar unidos para que la República avanzara."

"La libertad y el orden debían marchar unidos para que la República avanzara." Arturo Prat, Manuel Baquedano, O'Higgins, Carrera y Manuel Rodríguez: "También nos enseñaron, con su ejemplo, héroes como Arturo Prat, Manuel Baquedano, Manuel Rodríguez, Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. Hay momentos en la historia en que el deber exige coraje y amor profundo por la patria."

El único ex mandatario presente en la sala fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, designado por Kast como embajador en misión especial.

Las palabras que más repitió

Un análisis del texto completo del discurso revela qué conceptos dominaron el mensaje presidencial. Más allá del conteo literal de cada palabra, lo relevante es el peso que cada concepto tuvo en la construcción del relato.

Chile: la palabra más repetida, con 108 menciones exactas. Si se suman "chileno" y "chilenos", el concepto supera las 140 referencias. Kast la usó como sujeto activo y movilizador a lo largo de todo el discurso: "Chile resiste", "Chile se está levantando", "Chile puede volver a levantarse".

la palabra más repetida, con 108 menciones exactas. Si se suman "chileno" y "chilenos", el concepto supera las 140 referencias. Kast la usó como sujeto activo y movilizador a lo largo de todo el discurso: "Chile resiste", "Chile se está levantando", "Chile puede volver a levantarse". Seguridad: 29 veces de forma exacta, pero si se suman "seguro", "seguras" y referencias directas a policías, Carabineros y Fuerzas Armadas, el bloque conceptual supera las 70 menciones. Fue el primer eje del discurso y el que recibió más anuncios concretos.

29 veces de forma exacta, pero si se suman "seguro", "seguras" y referencias directas a policías, Carabineros y Fuerzas Armadas, el bloque conceptual supera las 70 menciones. Fue el primer eje del discurso y el que recibió más anuncios concretos. Familia y familias: 32 menciones en total, 14 veces "familia" y 18 veces "familias". Uno de los conteos más precisos del discurso y el concepto que Kast usó para conectar cada política pública con la vida cotidiana: "La base sobre la que una familia construye su futuro."

32 menciones en total, 14 veces "familia" y 18 veces "familias". Uno de los conteos más precisos del discurso y el concepto que Kast usó para conectar cada política pública con la vida cotidiana: "La base sobre la que una familia construye su futuro." Crecer y crecimiento: 22 menciones en total. El corazón del segundo eje del discurso. "Necesitamos volver a crecer."

22 menciones en total. El corazón del segundo eje del discurso. "Necesitamos volver a crecer." Empleo y empleos: 21 menciones en total, 12 veces "empleo" y 9 veces "empleos". "Devolverle el empleo a Chile no es una meta económica, es un objetivo profundamente humano."

21 menciones en total, 12 veces "empleo" y 9 veces "empleos". "Devolverle el empleo a Chile no es una meta económica, es un objetivo profundamente humano." Juntos: 14 menciones exactas, con su mayor impacto en el cierre del discurso, donde Kast la repitió de forma consecutiva para invocar la unidad nacional: "Juntos vamos a recuperar la seguridad en cada barrio de Chile. Juntos vamos a volver a crecer y a crear los empleos que las familias necesitan."

14 menciones exactas, con su mayor impacto en el cierre del discurso, donde Kast la repitió de forma consecutiva para invocar la unidad nacional: "Juntos vamos a recuperar la seguridad en cada barrio de Chile. Juntos vamos a volver a crecer y a crear los empleos que las familias necesitan." Emergencia: 15 menciones exactas. Aunque el número es acotado, es la palabra que más peso retórico tuvo: define el diagnóstico del gobierno y es la base de la frase que Kast repitió tres veces como eje de su discurso.

15 menciones exactas. Aunque el número es acotado, es la palabra que más peso retórico tuvo: define el diagnóstico del gobierno y es la base de la frase que Kast repitió tres veces como eje de su discurso. Inversión: 16 menciones entre "inversión" e "inversiones", siempre ligada a los anuncios de destrabe de proyectos y reactivación económica.

16 menciones entre "inversión" e "inversiones", siempre ligada a los anuncios de destrabe de proyectos y reactivación económica. Reconstrucción: 11 menciones entre la palabra exacta y el verbo "reconstruir". "La reconstrucción de Chile no es tarea de un hombre, ni de un Gobierno. Es una tarea de todos."

11 menciones entre la palabra exacta y el verbo "reconstruir". "La reconstrucción de Chile no es tarea de un hombre, ni de un Gobierno. Es una tarea de todos." Crimen organizado: 7 veces la combinación exacta, pero si se suman "organizaciones criminales" y "bandas", la frecuencia se duplica. Siempre asociado a medidas de combate directo y a las siete nuevas Fuerzas de Tarea.

La frase que repitió tres veces

El Presidente estructuró su discurso alrededor de una idea que repitió en la apertura, en la mitad y en el cierre:

"La emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta."

Con esa misma frase terminó su cuenta ante el Congreso, antes de agradecer a su familia, a los funcionarios públicos y a "cada chileno que se levanta cada mañana, antes del amanecer, a hacer bien su trabajo y a cuidar a los suyos."

Todo sobre Cuenta Pública