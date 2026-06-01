Amistoso de La Roja ante República Democrática del Congo queda en duda por alerta sanitaria

01 jun. 2026 - 15:35 hrs.

Un ambiente de incertidumbre surgió en torno al amistoso que la Selección Chilena tiene programado frente a República Democrática del Congo el próximo martes en la ciudad de La Línea de la Concepción, España.

La preocupación se originó debido al brote de ébola que afecta desde hace semanas al país africano, situación que llevó a las autoridades locales a solicitar antecedentes sanitarios antes de autorizar la realización del encuentro.

¿Qué dicen las autoridades?

Según informó el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a través de un comunicado, el alcalde Juan Franco advirtió que, en caso de no recibir garantías sanitarias durante esta jornada, emitirá un decreto para impedir la disputa del compromiso.

"El regidor ha confirmado que el Ayuntamiento ha realizado gestiones con Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea, con el objetivo de recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud", señalaron desde la administración municipal.

La autoridad agregó que las consultas responden a la situación sanitaria que actualmente atraviesa República Democrática del Congo, país que enfrenta un brote de ébola que ha generado preocupación internacional.

La Roja ya está en Europa

Mientras se resuelve el futuro del encuentro, la Selección Chilena continúa con su planificación en territorio europeo.

El plantel nacional ya arribó al continente y afina los últimos detalles para el amistoso frente a Portugal, programado para este sábado a las 13:45 horas, duelo que forma parte de la preparación del combinado nacional para sus próximos desafíos internacionales.

Por ahora, la realización del compromiso ante República Democrática del Congo permanece sujeta a la decisión que adopten las autoridades españolas en las próximas horas, una resolución que dependerá de los informes sanitarios solicitados por el municipio anfitrión.

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