Meteorología emite aviso por lluvias de hasta 30 mm en "corto periodo de tiempo": ¿Qué zonas se verán afectadas?
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas que podrían registrarse en un corto periodo de tiempo en la zona centro-sur del país.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno afectará sectores de la región del Biobío durante la madrugada y la mañana del miércoles 3 de junio, debido al ingreso de un frente frío.
Las áreas bajo aviso corresponden a la cordillera de la costa, precordillera y cordillera de la región, donde se esperan montos significativos de agua caída en pocas horas.Ir a la siguiente nota
¿Cuánta lluvia se espera en el Biobío?
Según las estimaciones de la DMC, los acumulados de precipitaciones serían los siguientes:
- Cordillera de la Costa: entre 15 y 25 milímetros.
- Precordillera: entre 15 y 25 milímetros.
- Cordillera: entre 20 y 30 milímetros.
Llamado a mantenerse informados
La entidad explicó que este tipo de avisos se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada y potencialmente riesgosos para la población.
Ante este escenario, la DMC recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente a quienes tengan programadas actividades al aire libre o en zonas expuestas a riesgos meteorológicos.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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