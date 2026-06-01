Meteorología emite aviso por lluvias de hasta 30 mm en "corto periodo de tiempo": ¿Qué zonas se verán afectadas?

01 jun. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas que podrían registrarse en un corto periodo de tiempo en la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno afectará sectores de la región del Biobío durante la madrugada y la mañana del miércoles 3 de junio, debido al ingreso de un frente frío.

Las áreas bajo aviso corresponden a la cordillera de la costa, precordillera y cordillera de la región, donde se esperan montos significativos de agua caída en pocas horas.

¿Cuánta lluvia se espera en el Biobío?

Según las estimaciones de la DMC, los acumulados de precipitaciones serían los siguientes:

Cordillera de la Costa: entre 15 y 25 milímetros .

. Precordillera: entre 15 y 25 milímetros .

. Cordillera: entre 20 y 30 milímetros.

Llamado a mantenerse informados

La entidad explicó que este tipo de avisos se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada y potencialmente riesgosos para la población.

Ante este escenario, la DMC recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente a quienes tengan programadas actividades al aire libre o en zonas expuestas a riesgos meteorológicos.

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