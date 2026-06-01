Delincuentes se repartieron el dinero robado y realizaron un asado tras homicidio de adulta mayor en Coronel

01 jun. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por el violento robo con homicidio que conmociona a Coronel sigue revelando nuevos antecedentes sobre el actuar de los imputados antes y después del crimen ocurrido.

Los hechos ocurrieron al interior de la Casona de Huéspedes de Maule, donde la víctima fatal, de 65 años, y su esposo de 72 años cumplían labores de cuidado del recinto. Según la Fiscalía, un grupo de jóvenes ingresó al lugar con la intención de robar, atacando violentamente a la pareja con armas cortopunzantes y elementos contundentes.

A consecuencia de la agresión, la mujer falleció en el lugar, mientras que su marido resultó con lesiones de consideración y logró sobrevivir al ataque.

El recorrido tras el crimen

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, tras abandonar el sitio del suceso los imputados se dirigieron hasta un servicentro Copec ubicado en el centro de Coronel.

En ese lugar cargaron $30 mil en combustible. Según la Fiscalía, el pago fue realizado en efectivo por un ciudadano colombiano de 20 años, mientras que uno de los adolescentes involucrados habría entregado el RUT de su madre para acumular puntos asociados a la compra.

Sin embargo, antes de llegar a la estación de servicio, el grupo debió regresar brevemente al sector Maule luego de percatarse de que uno de los participantes del delito había quedado atrás. Se trataba de un joven chileno de 18 años.

Quemaron evidencia y se repartieron el dinero

Posteriormente, los involucrados se trasladaron hasta la comuna de Lota, específicamente al sector costero de Chivilingo, donde habrían quemado y eliminado parte de las especies sustraídas desde la casona.

La investigación también estableció que los imputados se repartieron el dinero obtenido durante el robo. Respecto al monto sustraído, existen versiones contradictorias entre los propios detenidos, quienes han hablado de cifras que van desde poco más de $300 mil hasta más de un millón de pesos.

El asado que indigna a la comunidad

Uno de los antecedentes que más impacto generó durante la audiencia fue la conducta posterior que, según la Fiscalía, tuvieron los imputados tras cometer el crimen.

De acuerdo con el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas, los involucrados pasaron la noche en la vivienda de uno de ellos consumiendo alcohol y, durante la jornada siguiente, realizaron un asado.

"La conducta posterior es lamentable y completamente reprochable. Estas personas posteriormente se dedicaron a beber alcohol; al otro día hicieron un asado", sostuvo el persecutor en declaraciones que reproduce el medio local Canal 9.

El abogado querellante Álvaro Araya sostuvo que los hechos posteriores al crimen refuerzan la tesis de que existió coordinación entre todos los involucrados.

Según la investigación, uno de los involucrados de 18 años, habría participado directamente en el ataque que terminó con la vida de la víctima. No obstante, la Fiscalía sostiene que la dinámica de las lesiones hace presumir que no actuó solo.

Por ello, el tribunal decretó prisión preventiva para los imputados adultos e internación provisoria para los adolescentes formalizados por su participación en los hechos.