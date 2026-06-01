Revelan que delantero de la "U" Octavio Rivero protagonizó accidente de tránsito

01 jun. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Octavio Rivero, delantero de Universidad de Chile, sumó este lunes un nuevo problema en lo que ha sido su traumático paso por el conjunto laico, marcado por problemas físicos que no le han permitido tener regularidad.

De acuerdo al medio partidario La Magia Azul, el uruguayo se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la mañana de este lunes en la rotonda Chicureo.

Carabineros descartó la ingesta de alcohol

Según el parte policial, la colisión afectó a dos vehículos menores, no se registraron lesionados y se descartó la ingesta alcohólica por parte de los involucrados del hecho.

Es importante recordar que el atacante charrúa pasó por el quirófano en abril debido a un problema en su rodilla, y todavía no tiene tiempo para retornar a las canchas.

Este problema físico no es un hecho aislado. El historial de Octavio Rivero incluye una rotura del ligamento cruzado anterior en noviembre de 2022 que lo mantuvo 272 días fuera, además de una operación de meniscos en la rodilla izquierda en enero de 2018 mientras jugaba en Colo Colo.

Este patrón de lesiones recurrentes en la rodilla se repite en su paso por Barcelona de Guayaquil (rotura fibrilar en 2025) y ahora en Universidad de Chile, donde ya acumula inflamación de rodilla y sinovitis en 2026.