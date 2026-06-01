Tesorería inicia nueva etapa de cobranza prejudicial a empleadores con deudas previsionales

01 jun. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de junio comenzó a operar una de las medidas contempladas en la Reforma de Pensiones. La Tesorería General de la República (TGR) asumió una nueva función dentro del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), orientada a la recuperación de cotizaciones previsionales que deben los empleadores.

Desde el 1 de junio de 2026, el organismo quedó a cargo de la cobranza prejudicial de estas deudas, una etapa previa a eventuales acciones judiciales.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, señaló que "el objetivo fundamental de esta nueva función que inicia Tesorería es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales, regularicen esta situación, para que, en el futuro, las y los trabajadores tengan mejores pensiones".

¿Cómo funcionará la cobranza?

Una vez procesados los antecedentes que recibirá del SUCC, la Tesorería contactará a los empleadores con obligaciones pendientes para informarles sobre su situación e invitarlos a regularizar sus deudas.

La gestión de cobranza prejudicial podrá extenderse hasta 270 días en los casos de Declaración y No Pago (DNP), es decir, cuando el empleador declara las cotizaciones, pero no realiza el pago correspondiente.

En el caso de las Declaraciones y No Pago Automáticas (DNPA), asociadas a situaciones que requieren validaciones adicionales, el plazo podrá llegar hasta 720 días.

El jefe de la División de Cobranza de TGR, Aquiles Jara, explicó que "TGR pondrá a su disposición todos sus canales de contacto, tales como mailing, SMS, ejecutivos telefónicos y un bot especializado, de modo de establecer una comunicación fluida con los deudores y de este modo gestionar el cobro y facilitar el pago de estas deudas".

¿Qué enfrentan los empleadores morosos?

Si una vez cumplidos esos plazos las obligaciones siguen impagas, los empleadores se exponen a una demanda judicial que será presentada por una entidad especializada designada por el SUCC.

En este sistema también participan instituciones como las AFP, PreviRed, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y el Poder Judicial.

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