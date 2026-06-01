CMF da marcha atrás y permitirá seguir usando tarjetas de coordenadas en algunos casos: ¿Quiénes podrán?

01 jun. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una modificación a la normativa sobre autenticación reforzada de clientes, lo que permite que determinados usuarios puedan continuar utilizando las tradicionales tarjetas de coordenadas para realizar operaciones financieras.

La decisión modifica la Norma de Carácter General N.º 538 y busca facilitar la transición hacia los nuevos mecanismos de seguridad exigidos por las entidades financieras, los que apuntan a reforzar la protección de las operaciones electrónicas.

Según explicó el organismo, la medida permitirá que algunos clientes mantengan este sistema de autenticación, pese a que la normativa contemplaba el fin de los mecanismos basados en conjuntos de datos impresos.

¿Por qué la CMF permitió mantener las tarjetas de coordenadas?

La entidad señaló que el objetivo es facilitar la adopción gradual de los nuevos mecanismos de Autenticación Reforzada del Cliente (ARC), especialmente en casos en los que la implementación de herramientas más avanzadas pueda representar dificultades.

Para ello, se permitirá que ciertos grupos de clientes que ya utilizaban tarjetas de coordenadas al momento de la entrada en vigencia de la normativa puedan seguir empleándolas bajo condiciones específicas.

¿Quiénes podrán seguir utilizando las tarjetas de coordenadas?

La CMF estableció que podrán mantenerse en este sistema las personas que cumplan alguno de los siguientes criterios:

Ser adulto mayor. Presentar una condición de salud deteriorada o alguna discapacidad. Tener dificultades para acceder a canales físicos de atención. No contar con dispositivos compatibles o disponibles para utilizar los nuevos sistemas de autenticación, como teléfonos inteligentes u otros dispositivos de confianza requeridos por las instituciones financieras. Las entidades que decidan mantener este mecanismo para dichos grupos deberán informar esta situación a la CMF a más tardar el 1 de agosto de este año.

La CMF precisó que las operaciones realizadas mediante tarjetas de coordenadas no serán consideradas como autenticación reforzada. Esto implica que las instituciones financieras asumirán un mayor riesgo en casos de operaciones desconocidas o reclamadas por los clientes.

Además, la modificación normativa aclaró que las transferencias electrónicas entre cuentas de un mismo cliente dentro de una misma institución financiera estarán exentas de la autenticación reforzada.

Asimismo, en los pagos recurrentes, la autenticación reforzada solo será exigida en el momento en que el cliente ingrese la instrucción inicial.