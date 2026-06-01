Peor de lo esperado: Imacec de abril se hunde y cayó 1,2% por menor actividad minera

01 jun. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central informó la mañana de este lunes que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto del mes precedente y disminuyó 0,9% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025.

La caída de la economía resultó peor de lo esperado por el mercado, que estimaba desde una disminución del 0,5% hasta un leve crecimiento del 0,1%, tras las cifras sectoriales de la producción industrial, que cayó 4,7% en abril.

¿Por qué cayó el Imacec?

El resultado del Imacec se explicó por la caída de la minería. En tanto, en el incremento del Imacec en términos desestacionalizados destacó el desempeño de la industria, compensado en parte por la disminución de los servicios.

El Imacec no minero creció un 0,4% anual. En términos desestacionalizados, no presentó variación respecto del mes anterior y aumentó 0,7% en doce meses.

Imacec por sectores

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, principalmente por la menor producción de la minería, en particular de cobre.

En menor medida, el resto de bienes y la industria también incidieron a la baja, cayendo 2,3% y 0,4% respectivamente. Esto se explicó por la disminución de la industria pesquera, desempeño que estuvo en línea con el sector primario.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,2% respecto del mes precedente, incidido principalmente por la industria.

Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos y los servicios de mantenciones.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online, mientras que en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 1,0% respecto del mes anterior, explicada principalmente por el comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Contrarrestó en parte lo anterior la caída de los servicios empresariales.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,2% respecto del mes precedente, determinada por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte.

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