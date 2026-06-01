"Cambió la forma de pago y se fue sin cancelar": Crepería de Chillán denuncia nuevo método de estafa al pagar con tarjeta

01 jun. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una crepería de Chillán denunció a través de redes sociales una maniobra utilizada por un cliente para estafar al negocio y no pagar la cuenta, en un método que se estaría popularizando en el último tiempo.

El caso fue expuesto por La Crepería Chillán mediante un video publicado en Instagram, donde mostraron imágenes de las cámaras de seguridad y explicaron cómo habría operado la persona antes de retirarse del local sin cancelar el consumo.

Así sería la estafa

Según publicó el negocio, tres personas consumieron en su local y, al momento de pagar la cuenta, uno de los clientes habría realizado una acción en el dispositivo de pago que permitió generar un comprobante sin efectuar la transacción.

"¿Ven el papel que imprime la máquina? La cuenta NO fue pagada con tarjeta", señalaron desde el negocio junto al video difundido en redes sociales.

Al momento de pagar en la máquina, el cliente habría cambiado la modalidad de pago de tarjeta a efectivo, con lo que imprimió un comprobante falso y se fue del local sin realmente haber pagado.

"La persona cambió la opción de tarjeta a 'efectivo', generó un comprobante y se retiró sin realizar el pago correspondiente", afirmaron.

El llamado de la crepería a otros emprendedores

Desde La Crepería Chillán explicaron que decidieron compartir el registro para advertir a otros comerciantes sobre este tipo de situaciones y evitar que puedan verse afectados por una maniobra similar. "Lo compartimos para que otros emprendedores estén atentos y no les ocurra lo mismo", indicaron.

Además, aprovecharon la publicación para enviar un mensaje a los involucrados. "La cuenta aún está pendiente, y ya que lo pasaron bien los 3, solicitó nos pague", escribieron en tono distendido.

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