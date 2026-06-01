EN VIVO: Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

01 jun. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 1 de junio está marcado por la primera Cuenta Pública que realizará el Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, instancia que se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento y donde se espera que el Mandatario haga importantes anuncios en materia de seguridad, economía y otros temas.

Los discursos de años anteriores solían ser largos, cerca de tres horas, pero desde La Moneda avanzaron que la alocución de este año apostará por la síntesis. El énfasis estará en un mensaje directo sobre el estado del país y las prioridades legislativas para los próximos meses.

Mega tendrá una amplia cobertura del evento presidencial para cubrir todos los detalles de la jornada, ya sea en la previa mediante su señal Meganoticias Ahora, como también durante el evento con la señal abierta de Mega.

¿A qué hora hablará el Presidente Kast?

De acuerdo con lo que informó el Gobierno, el Presidente Kast se dirigirá al país a las 12:00 horas de este lunes.

El Plan de Reconstrucción Nacional marcará el corazón económico del mensaje presidencial. La iniciativa, que busca incentivar la inversión y reducir impuestos corporativos, ya superó con éxito su paso por la Cámara de Diputados y ahora inicia su tramitación clave en el Senado.

Sin embargo, el mandatario deberá tratar también los puntos de tensión con la oposición. El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y las fuertes presiones de los partidos oficialistas para dar el beneficio del arresto domiciliario a presos de edad avanzada o con enfermedades terminales fueron algunos de los temas más destacados.

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