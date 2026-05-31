A casi tres meses de asumir y con la seguridad al centro: Las claves de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

31 may. 2026 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 1 de junio el Presidente José Antonio Kast dará su primera Cuenta Pública ante el Congreso en Valparaíso. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento, comenzará a las 12:00 horas y será transmitida por Mega.

Los discursos de años anteriores solían ser largos, cerca de tres horas, pero desde La Moneda avanzaron que la alocución de este año apostará por la síntesis. El énfasis estará en un mensaje directo sobre el estado del país y las prioridades legislativas para los próximos meses.

¿Cómo llega el Gobierno a su primera Cuenta Pública?

El mandatario acude a esta cita en un escenario político complejo y tras cumplir un poco más de dos meses en el poder. El Ejecutivo tuvo que enfrentar hace poco el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, a solo 69 días de asumir, disparado por la salida de las ministras Trinidad Steinert en Seguridad y Mara Sedini en Vocería de Gobierno tras una serie de desencuentros desde su instalación.

A este remezón en el equipo político se le añade el factor de las encuestas. La última medición de Pulso Ciudadano indica que Kast tiene un 31% de aprobación y un 53,3% de desaprobación, mientras que la evaluación de su gabinete se sitúa en un 24,4%. Con estos números, el tema del discurso estará obligadamente en sintonizar con la principal preocupación ciudadana: la seguridad pública.

Los ejes y nudos legislativos

El Plan de Reconstrucción Nacional marcará el corazón económico del mensaje presidencial. La iniciativa, que busca incentivar la inversión y reducir impuestos corporativos, ya superó con éxito su paso por la Cámara de Diputados y ahora inicia su tramitación clave en el Senado.

Sin embargo, el mandatario deberá tratar también los puntos de tensión con la oposición. El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y las fuertes presiones de los partidos oficialistas para dar el beneficio del arresto domiciliario a presos de edad avanzada o con enfermedades terminales fueron de los temas más destacados.

No te pierdas ningún momento de esta jornada clave. A partir de las 06:00 horas, tendremos una transmisión ininterrumpida a través de las pantallas de Mega y todas nuestras plataformas digitales, con el análisis minuto a minuto de lo que ocurra en el Congreso Nacional.