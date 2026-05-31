Presidente Kast en entrevista con Meganoticias: Abordó salida de Steinert, explicó expulsiones y respondió si dará indultos

31 may. 2026 - 21:23 hrs.

¿Qué pasó?

A horas de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó, en entrevista exclusiva con Meganoticias Prime, los primeros meses de su gobierno.

El mandatario se refirió a la situación del país desde que asumió el Gobierno el pasado 11 de marzo, asegurando que “el deterioro que sufrió Chile en los últimos años es tremendo” y que, si bien existen dificultades, “vamos avanzando paso a paso”.

En la entrevista, negó la ausencia de un Plan Nacional de Seguridad, tal como lo dijo la exministra Steinert, y aseguró que han desarrollado un trabajo exitoso en esta área. “Yo diría que está mejor”, prosiguió.

Al ser consultado por el primer cambio de gabinete, el Presidente mencionó que la salida de Trinidad Steinert se debió a “un clima imposible de sobrellevar”, acusando dificultades en el diálogo desde distintos sectores políticos.

“Se empezó a dar un debate político que era insostenible. ¿Cómo alguien avanza si todo un sector político lo único que busca es afectar el trabajo de una persona? (...) Tuvimos que hacer un cambio que yo no esperaba”, sostuvo.

Crisis migratoria

Respecto de la polémica generada por la cuenta regresiva que realizó durante su candidatura sobre la expulsión de 300.000 migrantes —la que posteriormente calificó como una “metáfora” —, el mandatario reconoció que “uno siempre puede usar mejores conceptos”, aunque afirmó que no realizará nuevos anuncios en esta materia.

Kast realizó también un balance positivo en torno a la crisis migratoria, destacando la ejecución de expulsiones, el trabajo realizado en la frontera y la disminución del ingreso irregular de migrantes al país. En esa línea, aseguró que las expulsiones continuarán, junto con el llamado a los migrantes en situación irregular a abandonar Chile de manera voluntaria.

En relación con los ciudadanos venezolanos que actualmente no están siendo recibidos en su país, el Presidente aseguró que “lo único que queremos es restablecer las relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela”, aunque sostuvo que para alcanzar acuerdos “se necesitan dos partes”.

Finalmente, se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal y al debate sobre eventuales indultos. Respecto de este último tema, señaló que “se verá a futuro, caso a caso”, donde se podrá “tener una conversación y ver si algún día podemos superar el drama, el trauma que generó el quiebre de la institucionalidad en el año 1973”.

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