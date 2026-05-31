"Me dio un sobre lleno de miles de dólares": Claudia Schmidt responde a querella criminal de Leonardo Farkas

31 may. 2026 - 20:25 hrs.

Tras el comunicado difundido por Leonardo Farkas el pasado viernes a través de sus redes sociales, Claudia Schmidt rompió el silencio y entregó su versión de los hechos.

El empresario afirmó que ayudó en reiteradas ocasiones a Schmidt debido a problemas financieros y aseguró que, luego de poner fin a esa ayuda económica, la panelista comenzó a difamar e injuriar a su familia en distintos programas de espectáculos.

COMUNICADO OFICIAL

Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le… pic.twitter.com/4NyIs3bR85 — leonardofarkas (@leonardofarkas) May 29, 2026

Claudia Schmidt responde a Leonardo Farkas

Luego de las acusaciones, Schmidt publicó sus descargos en redes sociales.“Hay muchas personas que están preocupadas por esta querella criminal y la verdad es que quiero que sepan que yo estoy muy tranquila”, comenzó señalando.

La panelista también se refirió al comunicado publicado por el empresario.“Quiero decir que este comunicado que hizo este caballero parecía una cuenta pública, increíble. Nunca nos ayudó, sino que siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la de turno ahora, a la que fue a visitarlo a Italia”, afirmó.

El sobre de la discordia

En esa línea, Claudia Schmidt relató un episodio que, según su versión, marcó el quiebre de la relación.“En aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido”, sostuvo.

La panelista aseguró que le contó inmediatamente la situación a su esposo, John.“Al recibir este sobre lleno de dinero, yo de forma inmediata voy y le comento a John lo que estaba sucediendo. Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia donde yo dije: ‘Hasta acá llegamos’”, afirmó.

Finalmente, Schmidt cuestionó la conducta del empresario. “No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa. Sospechoso”, concluyó.

Revisa los descargos de Claudia Schmidt