Subsidio de Discapacidad: ¿Cuánto dinero entrega?
El Estado otorga un Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años que se encuentren en situación de discapacidad mental, física o sensorial catalogada como severa.
El Instituto de Previsión Social se encarga de entregar este aporte todos los meses a quienes cumplan con los requisitos y que lo soliciten a través del sitio web, por videoatención o de manera presencial en sucursales de ChileAtiende o en municipios que tengan convenio con el IPS.
¿Cuánto dinero entrega el Subsidio de Discapacidad?
El subsidio debe ser solicitado por las personas que representen al menor discapacitado o bien por la institución que lo tenga a su cargo.Ir a la siguiente nota
En cuanto al monto que entrega, este año la suma asciende a $125.138, que corresponde al 50% de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que se va reajustando todos los años gracias al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
¿Quiénes pueden acceder al Subsidio de Discapacidad?
Adicional a la condición de contar con alguna discapacidad física, mental o sensorial severa, el Gobierno establece que, para recibir este aporte, se debe contar con algunos requisitos para poder acceder al subsidio:
- Ser menor de 18 años.
- Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Tener como mínimo tres años de residencia continua en Chile antes de que se haga la solicitud.
- Contar con una resolución del Compin o credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI que acredite una discapacidad física, mental o sensorial severa con un mínimo de 50% vigente o una discapacidad mental certificada bajo la Ley N.º 18.600.
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