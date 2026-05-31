Subsidio de Discapacidad: ¿Cuánto dinero entrega?

31 may. 2026 - 15:00 hrs.

El Estado otorga un Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años que se encuentren en situación de discapacidad mental, física o sensorial catalogada como severa.

El Instituto de Previsión Social se encarga de entregar este aporte todos los meses a quienes cumplan con los requisitos y que lo soliciten a través del sitio web, por videoatención o de manera presencial en sucursales de ChileAtiende o en municipios que tengan convenio con el IPS.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio de Discapacidad?

El subsidio debe ser solicitado por las personas que representen al menor discapacitado o bien por la institución que lo tenga a su cargo.

En cuanto al monto que entrega, este año la suma asciende a $125.138, que corresponde al 50% de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que se va reajustando todos los años gracias al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio de Discapacidad?

Adicional a la condición de contar con alguna discapacidad física, mental o sensorial severa, el Gobierno establece que, para recibir este aporte, se debe contar con algunos requisitos para poder acceder al subsidio:

Ser menor de 18 años.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener como mínimo tres años de residencia continua en Chile antes de que se haga la solicitud.

Contar con una resolución del Compin o credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI que acredite una discapacidad física, mental o sensorial severa con un mínimo de 50% vigente o una discapacidad mental certificada bajo la Ley N.º 18.600.

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