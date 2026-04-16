Subsidio de discapacidad: Estos son los requisitos para acceder

16 abr. 2026 - 17:00 hrs.

El subsidio de discapacidad es un aporte gubernamental que busca beneficiar económicamente a los menores de edad que están en medio de una condición de discapacidad, ya sea física, mental o sensorial severa.

Según ChileAtiende, este aporte se realiza de manera mensual y está administrado por medio del Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto que se devenga por este concepto es de $125.138, calculados con base en el 50% de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El beneficio se reajusta de manera automática en febrero de cada año, de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de discapacidad?

Para acceder al subsidio de discapacidad es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran:

Estar dentro del 60% más vulnerable de la población, de acuerdo a la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

de la población, de acuerdo a la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Tener residencia continua en el país en, como mínimo, los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se realice la solicitud.

en el país en, como mínimo, los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se realice la solicitud. Presentar Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o, según sea el caso, credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI, que certifique la existencia de:

Discapacidad mental, física o sensorial de, al menos, un 50% (sea severa o profunda) vigente. Discapacidad mental, acreditada según la Ley Nº 18.600.

Solicitud del beneficio

La solicitud de este beneficio gubernamental se puede hacer por medio de ChileAtiende, tanto en su sitio web como por videoatención, y en las sucursales físicas. También es posible acceder al trámite a través de las municipalidades que están en convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Con el RUN y la fecha de nacimiento del causante, bastará para consultar si se cumple con los requisitos estipulados por la ley. Para tal fin es necesario ingresar al siguiente enlace.

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