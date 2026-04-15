¿En qué recintos es obligatorio usar mascarilla?

15 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El uso de mascarillas se instruyó como una medida obligatoria bajo ciertas condiciones específicas. El Ministerio de Salud ofreció detalles sobre las determinaciones derivadas de la Campaña de Invierno.

Según el Gobierno de Chile, las determinaciones tomadas por el ente nacional de salud responden a la necesidad de enfrentar la alta circulación de virus respiratorios que se registra actualmente.

La resolución entró en vigor el pasado 1 de abril y se espera que se extienda hasta el próximo 31 de agosto de 2026.

¿Dónde es obligatorio usar mascarilla?

“A partir del 1 de abril el uso de mascarillas será obligatorio en los servicios de urgencia, en los centros de salud públicos y privados, y también en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

La medida difundida por el funcionario estipula como obligatorio el uso de mascarillas en servicios de urgencia y otros espacios de salud, tanto de naturaleza pública como privada.

¿Todos deben usar mascarillas?

La determinación ministerial obliga al personal de salud, incluyendo a profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica, usar mascarillas, siempre que estos se encuentren en los dispositivos de la red asistencial detallados con anterioridad. Asimismo los pacientes y toda persona ajena que acuda a estos establecimientos médicos.

Recomendaron el uso de cubrebocas a quienes se sienten enfermos, resfriados o vayan a lugares que consideren aglomerados. Precisaron que las mascarillas más idóneas son las médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de los respiradores de alta eficiencia tales como tipo N95, KN95 y equivalentes.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, también enfatizó la relevancia de recordar y aplicar el lavado de manos llevado a cabo correctamente y el hecho de estornudar en el antebrazo.

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