Bono PAD tratamiento para personas del espectro autista: Este es el valor para el paciente

08 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) contempla un bono Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) para que las personas del espectro autista reciban el tratamiento y asistencia médica adecuados.

Según Fonasa, este beneficio está habilitado para usuarios del sistema médico social y para sus cargas familiares, que estén debidamente inscritas, bajo los requisitos estipulados por el ente.

La ventaja de esta modalidad, impulsada por el Estado, es que los pacientes pueden tener acceso a diversos paquetes de prestaciones de salud bajo un monto fijo y conocido con anterioridad, que aplica para procedimientos e intervenciones quirúrgicas.

¿Cuál es el valor del bono PAD para personas del espectro autista?

El valor del bono PAD de tratamiento para personas del espectro autista está directamente relacionado con la edad del paciente que va a ser tratado.

En el caso del tratamiento para personas del espectro autista hasta los 5 años, el usuario debe pagar un monto de 34.910. En cambio, si el paciente tiene entre 6 y 12 años se debe hacer un copago de 35.250, pero si el beneficiario tiene de 13 hasta 18 años, el monto a cancelar se ubica en 33.680.

Acceso a los bonos PAD

De acuerdo con información oficial, estos bonos no están disponibles en la Red Pública de Salud. En consecuencia, solo aplican para su ejecución en la Red Privada.

Para saber en donde se puede tener acceso, es necesario consultar los establecimientos privados que tengan convenio con Fonasa o a través de los pensionados de un hospital, siempre que estén adscritos a este formato social.

En caso de requerirse, es facultad del médico tratante la indicación de que el problema de salud presentado por el paciente se encuentra dentro de las atenciones PAD, para su atención oportuna.

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