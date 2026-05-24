Licencia de Conducir: Esta es la declaración jurada que deberás entregar para solicitarla o renovarla

24 may. 2026 - 15:00 hrs.

La licencia de conducir es el documento obligatorio que habilita a las personas a manejar vehículos motorizados por las calles, carreteras y autopistas del país, por lo que para obtenerla hay que cumplir una serie de requisitos físicos, técnicos y legales.

Dentro de estos últimos requisitos se suman los contemplados en la Ley N° 21.797, popularmente conocida como Ley Jacinta, la cual fue publicada en el Diario Oficial el pasado 7 de febrero de este año.

Dicha ley lleva el nombre de Jacinta González Schnitzer, una bebé de 5 meses que falleció el año 2022 luego de ser atropellada por un conductor que tenía una enfermedad grave que afectaba su capacidad para conducir.

Esta iniciativa modificó la Ley del Tránsito y otras normas relacionadas con la finalidad de aumentar los requisitos de seguridad vial y fortalecer la protección de las personas en casos de accidentes de tránsito. Entre estos, con la exigencia de una declaración jurada.

Declaración jurada para obtener o renovar licencia

Desde ahora, para solicitar o renovar la licencia de conducir, se debe presentar una declaración jurada que acredite que no tienes una enfermedad que te inhabilite para conducir, lo que aplica para todos los tipos de licencias.

Cabe destacar que entregar información falsa en esta declaración puede significar la suspensión o cancelación de tu licencia.

La ley exige además acreditar que tienes condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir, lo que se certifica mediante las evaluaciones de salud que dictarán los ministerios de Transportes y Salud.

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