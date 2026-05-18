Examen teórico para licencia de conducir: ¿Puedo revisar la prueba si reprobé?

18 may. 2026 - 20:00 hrs.

El Nuevo Examen Teórico (Nexteo) en línea para obtener la licencia de conducir, compuesto de 35 preguntas, se presenta en las diferentes direcciones de tránsito municipales y tiene un total de 45 minutos para ser contestado en su totalidad.

La evaluación, que entrega los resultados de forma automática, es manejada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), organismo técnico dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Cada una de las interrogantes tiene un valor de 1 punto, a excepción de tres que tienen una calificación doble. Para la aprobación del examen, deben obtenerse al menos 33 puntos.

Según el portal oficial de Conaset, “luego de haber finalizado tu examen, el sistema asignará unos minutos para que puedas ver las preguntas que contestaste incorrectamente”.

Durante este corto período de tiempo donde se observa el resultado final, será visible la opción seleccionada y la respuesta correcta. El organismo acotó que “no se pueden modificar las respuestas, pues el examen ya finalizó”.

¿Volveré a presentar las mismas preguntas si repruebo el examen teórico?

A través de una nota de prensa del Gobierno de Chile, se dio a conocer que el examen cuenta con un banco de más de 1.000 interrogantes para las licencias de conducir de la clase B, la más utilizada a nivel país.

En este sentido, de reprobar y rendirlo en otra ocasión, el planteamiento será diferente. Las preguntas de la prueba no son de difusión pública y “quienes ofrezcan cursos o test pagados, están cometiendo un delito”.

La información actualizada para conocer los contenidos que aborda el test se consigue a través del Libro del Nuevo Conductor disponible en línea de forma gratuita.

También existe una versión en inglés llamada New driver’s handbook. Cabe recordar que ambos manuales se actualizan de forma periódica para incorporar las nuevas leyes de tránsito.

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