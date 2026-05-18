Impacto en EEUU: Al menos tres muertos tras ataque armado en mezquita de San Diego

18 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento tiroteo registrado este lunes en el complejo del Centro Islámico de San Diego, dejó al menos tres personas fallecidas y provocó un amplio operativo policial en la zona.

Según informó la policía local, los equipos de emergencia llegaron al lugar tras recibir una denuncia por un tirador activo y encontraron a tres víctimas fatales frente al edificio principal de la mezquita.

Posteriormente, las autoridades hallaron a dos presuntos atacantes muertos al interior de un vehículo estacionado en las cercanías, ambos tenían 19 y 17 años. De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la policía, todo apunta a que los sospechosos se quitaron la vida tras perpetrar el ataque.

Investigan posible motivación "islamófoba"

Hasta ahora, las motivaciones detrás del tiroteo no han sido esclarecidas. Sin embargo, las autoridades señalaron que el caso está siendo investigado preliminarmente como un ataque islamófobo.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, explicó que los agentes llegaron al lugar en solo cuatro minutos tras recibir la alerta: “Observamos inmediatamente a tres víctimas fallecidas frente al edificio”, indicó.

Además, señaló que se desplegó un amplio operativo dentro de la mezquita y de la escuela adyacente luego de recibir reportes de más disparos en el sector.

Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron decenas de patrullas policiales y agentes fuertemente armados rodeando el recinto religioso, considerado la mezquita más grande del condado de San Diego.

“Nunca habíamos vivido una tragedia así”

Desde el Centro Islámico de San Diego confirmaron que todos los niños, profesores y trabajadores del recinto fueron evacuados con seguridad.

El imán Taha Hassane calificó el hecho como una tragedia sin precedentes para la comunidad musulmana local: “Nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta”, expresó mediante un video difundido tras el ataque: “Es extremadamente indignante atacar un lugar de culto”, agregó.

Trump y autoridades reaccionaron al ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho como una “situación terrible” y aseguró que revisarán en detalle los antecedentes del caso.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que ya fue puesto al tanto de lo ocurrido y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Las identidades de las víctimas fatales y de los atacantes aún no han sido reveladas por las autoridades.