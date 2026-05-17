Aerolínea desvía vuelo a EEUU por pasajero que mordió a un auxiliar: Tuvo que ser reducido por otros pasajeros
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
La aerolínea australiana Qantas se vio obligada a desviar un vuelo con destino a Estados Unidos debido a un pasajero conflictivo, que según medios locales mordió a un auxiliar de vuelo.
Vuelo desviado por pasajero conflictivo
El vuelo procedente de Melbourne se dirigía a Dallas el viernes cuando se vio obligado a hacer una escala en Papeete, la capital de la Polinesia Francesa, debido a este incidente.
El hombre fue reducido por otros pasajeros, y los medios locales, incluida la cadena pública ABC, informaron de que mordió a un miembro del personal de Qantas.
A su llegada, el hombre fue recibido por las autoridades locales y se le impuso una prohibición de volar en todos los aviones de Qantas.
"La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación es nuestra prioridad número uno y tenemos tolerancia cero con el comportamiento conflictivo o amenazante en nuestros vuelos", declaró a la agencia AFP un portavoz de Qantas el domingo.
