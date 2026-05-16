Grupo de atacantes mató a tiros a cinco personas e hirió a otras cuatro en la costa de Ecuador

16 may. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de atacantes mató a tiros a cinco personas e hirió a otras cuatro la noche del viernes en la costa de Ecuador, en medio del estado de excepción y despliegue militar con toque de queda del gobierno de Daniel Noboa, informó la policía.

La matanza se produjo en una cancha de vóleibol, cerca de Manta, una ciudad de la provincia de Manabí donde operan bandas narco, poco antes del inicio del toque de queda a las 23H00 locales.

Noboa decretó toques de queda y desplegó militares en varias provincias del país para intentar doblar a decenas de bandas vinculadas a cárteles internacionales que están detrás de la ola de violencia en el país.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas subiendo a las víctimas a una camioneta, entre llanto y desesperación. "Llévalo con cuidado, que tiene la bala adentro todavía", se dice a uno de los presentes.

Al llegar al lugar, la policía encontró a "dos ciudadanos tendidos sobre la vía pública sin signos vitales", según un comunicado compartido.

Según medios locales, los atacantes llegaron en motocicletas y abrieron fuego.

A pesar de la política de mano dura contra el crimen de Noboa, la violencia en Ecuador no cesa. Las masacres son habituales en el país, que registró el año pasado su récord de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.

La provincia de Manabí y el puerto de la ciudad de Manta son uno de los focos violentos del país, donde las bandas se disputan las lucrativas rentas de la exportación de cocaína.

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