Tendrá 4 vuelos semanales: LATAM retomará ruta que conectará Chile con destino turístico paradisiaco

18 mar. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

LATAM Airlines Group anunció que retomará una de sus rutas desde Chile hasta un cotizado destino turístico paradisiaco cercano a playas del mar del Pacífico y reservas ecológicas naturales en "la mitad del mundo".

Desde la aerolínea indicaron que serán cuatro los vuelos cada semana que trasladarán en un año a más de 30 mil pasajeros y ahorrarán cerca de 3 horas en viajes y conexión al destino.

¿Cuál es la ruta que retomará LATAM?

LATAM mencionó que desde mediados del tercer trimestre de este año comenzarán a operar los viajes con aeronaves A320neo, las cuales reducen aproximadamente un 20% el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

Desde octubre del 2026, la aerolínea conectará Santiago directamente con Quito, la capital de Ecuador: un vuelo que ayudará a mejorar la conectividad de nuestro país y con la región ubicada en "la mitad del mundo".

Además de que los chilenos puedan ahorrar entre 1,5 y 3 horas hacia la Isla de Galápagos, los pasajeros que provengan desde Quito podrán conectar con más de 50 destinos domésticos e internacionales, especialmente en Sudamérica y Oceanía.

"En LATAM reconocemos el rol clave de la conectividad en el desarrollo de la región. Esta ruta directa entre Santiago y Quito nos permite ampliar y mejorar las alternativas para nuestros pasajeros y fortalecer mercados con alto potencial de crecimiento", comentó Kamal Hadad, director comercial de LATAM Airlines Group.