Tendrá 4 vuelos semanales: LATAM retomará ruta que conectará Chile con destino turístico paradisiaco
¿Qué pasó?
LATAM Airlines Group anunció que retomará una de sus rutas desde Chile hasta un cotizado destino turístico paradisiaco cercano a playas del mar del Pacífico y reservas ecológicas naturales en "la mitad del mundo".
Desde la aerolínea indicaron que serán cuatro los vuelos cada semana que trasladarán en un año a más de 30 mil pasajeros y ahorrarán cerca de 3 horas en viajes y conexión al destino.
¿Cuál es la ruta que retomará LATAM?
LATAM mencionó que desde mediados del tercer trimestre de este año comenzarán a operar los viajes con aeronaves A320neo, las cuales reducen aproximadamente un 20% el consumo de combustible y las emisiones de CO2.Ir a la siguiente nota
Desde octubre del 2026, la aerolínea conectará Santiago directamente con Quito, la capital de Ecuador: un vuelo que ayudará a mejorar la conectividad de nuestro país y con la región ubicada en "la mitad del mundo".
Además de que los chilenos puedan ahorrar entre 1,5 y 3 horas hacia la Isla de Galápagos, los pasajeros que provengan desde Quito podrán conectar con más de 50 destinos domésticos e internacionales, especialmente en Sudamérica y Oceanía.
"En LATAM reconocemos el rol clave de la conectividad en el desarrollo de la región. Esta ruta directa entre Santiago y Quito nos permite ampliar y mejorar las alternativas para nuestros pasajeros y fortalecer mercados con alto potencial de crecimiento", comentó Kamal Hadad, director comercial de LATAM Airlines Group.
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