Reportan que Irán disparó dos misiles contra una fragata de EEUU en el estrecho de Ormuz

04 may. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Irán disparó este lunes dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense que se aproximaba al estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado a la navegación desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, aseguró la agencia de prensa iraní Fars.

"La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de (el puerto de) Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", señaló Fars, sin citar sus fuentes, una información todavía sin confirmación oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos guiará "con total seguridad" a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

El plan de Donald Trump

El presidente Trump anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos en el estrecho de Ormuz a partir de este lunes, pero el mando militar iraní amenazó con ataques si esa operación se llevaba a cabo.

Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Trump anunció el domingo recién pasado la nueva operación marítima en Ormuz, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", y la describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en el paso marítimo, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

La advertencia de Irán

A partir de este lunes por la mañana, la Marina estadounidense escolta a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio", indicó Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló en "X" que sus fuerzas comenzarán a apoyar durante esta jornada esta operación con destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 militares.

Por su parte, Irán respondió con amenazas a las fuerzas estadounidenses: "Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

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