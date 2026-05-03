Trámites de inmigración: dos nuevas preguntas para obtener una visa en Estados Unidos ponen en jaque la solicitud de asilo

03 may. 2026 - 14:15 hrs.

El Departamento de Estado de Estados Unidos modificó los protocolos para aprobar las visas de no inmigrante, en los que se incluyen dos nuevas preguntas que los funcionarios de una embajada o consulado pueden realizar a los solicitantes extranjeros.

Se trata de una barrera diplomática adicional para quienes buscan ingresar al país con este permiso de entrada temporal, con el objetivo de mejorar la evaluación de cada petición de asilo y filtrar a las víctimas de persecución o violencia.

¿Cuáles son las nuevas preguntas de la solicitud de visa?

Antes de continuar la entrevista formal de rutina, el funcionario consular puede preguntar al solicitante si ha experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual, de acuerdo al abogado Jonathan Shaw.

La segunda pregunta es sobre si teme sufrir daños o malos tratos al regresar a su país de nacionalidad. En caso de que la persona conteste afirmativamente o se niegue emitir un comentario, el especialista indicó que las probabilidades de que se le deniegue la visa aumentan drásticamente.

Foto: Freepik

En este sentido, describió esta situación como una trampa legal: si confiesa tener miedo o haber sufrido daño, alertará a los agentes sobre una posible intención de buscar asilo. El hallazgo obliga a los funcionarios a rechazar inmediatamente los permisos para turistas, estudiantes o trabajadores.

Sin embargo, la situación puede empeorar si oculta su miedo y obtiene la visa. Al viajar a Estados Unidos y luego solicitar asilo afirmativo, el gobierno puede acusar a la persona de perjurio (tergiversación de material ante un oficial federal), un delito que deriva en la prohibición permanente de ingreso al país.

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¿Por qué se incluyeron estas preguntas?

Un reporte de The Washington Post fue el primero en revelar los motivos centrales de esta directiva: muchísimos extranjeros ocultan sus intenciones reales a los oficiales en la solicitud de visa o en los puertos de entrada, mientras que los datos existentes para identificar a estas personas específicas son insuficientes.

Foto: Miami Diario

La medida obedece a la Orden Ejecutiva 14161, firmada por Donald Trump durante su primer día como presidente en 2025. El mandato exige a las agencias federales mejorar sus controles migratorios para evitar la entrada de individuos peligrosos, donde los oficiales consulares son la primera línea de defensa.

La nueva regulación afecta la estadía de turistas, estudiantes, trabajadores H-1B, ejecutivos, entre otros; incluso antes de abordar un vuelo hacia el país. Además, choca con la Convención sobre los Refugiados de 1951, que establece que el asilo no está condicionado a la forma de ingreso al país o a lo que se dice ante un oficial de visas.

Aún así, la administración Trump ideó esta directiva después que un tribunal federal de apelaciones dictaminó como ilegal la invocación de una invasión en la frontera sur, con el objetivo de restringir la entrada irregular de extranjeros, reseñó The Guardian.

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