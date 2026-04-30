Servicio comunitario en Estados Unidos: Cómo puede influir para lograr becas y oportunidades de estudio

30 abr. 2026 - 13:35 hrs.

Hasta 100 horas de servicio comunitario como voluntario están llamados a cumplir los jóvenes que estudian en el high school o secundaria en Estados Unidos. En muchas instituciones, este es un requisito indispensable para la graduación.

El impacto del servicio comunitario va más allá del requisito académico. Los especialistas destacan que puede abrir puertas a becas universitarias, desarrollar habilidades de liderazgo y ayudar a los estudiantes a descubrir su vocación profesional.

El usuario Futuro Universitario en TikTok reafirma que el servicio comunitario es un requisito para graduarse en Estados Unidos y señala que en muchos distritos escolares el estudiante necesita entre 40 y 100 horas para obtener su diploma.

¿Para qué sirven las horas de servicio comunitario en high school?

Cumplir con el servicio comunitario ayuda a mejorar el currículum. “Las universidades valoran al estudiante que sirve, demuestra liderazgo, compromiso y trabajo en equipo. Eso puede marcar la diferencia entre las aplicaciones a universidades o becas”, remarca Futuro Universitario.

El voluntariado también puede traducirse en beneficios económicos concretos. “Algunas becas premian a estudiantes con liderazgo y compromiso social y pueden resultar en miles de dólares”, afirma Best College Aid en sus redes. Existen múltiples programas de becas privadas, estatales e institucionales que premian el voluntariado.

Habilidades, empatía y descubrimiento vocacional

El servicio comunitario contribuye al desarrollo personal de los estudiantes. “Cuando sirves en comedores, refugios o limpias tu comunidad entiendes más, sientes más y creces como persona”, enfatiza Futuro Universitario. Además, el voluntariado permite desarrollar habilidades para la vida real: comunicación, liderazgo y responsabilidad.

Los especialistas coinciden en que el servicio comunitario también puede ayudar a un estudiante a descubrir sus pasiones, conectarse con causas que le importen y orientarse hacia una carrera universitaria. También amplía la red de contactos y abre nuevas oportunidades, según Best College Aid.

¿Qué cuenta como servicio comunitario?

Las opciones son múltiples. Entre las más comunes figuran ayudar en refugios de animales, colaborar en hospitales, dedicar tiempo a organizaciones sin fines de lucro, ser tutor de otros estudiantes, participar en limpiezas de calles o playas, o ser voluntario en eventos como carreras y maratones.

“Cada acto de servicio es una forma de amar al prójimo, de servir con humildad y usar tus dones para impactar vidas”, subraya Futuro Universitario.

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