Así será el edificio más grande de Latinoamérica: Superará ampliamente al Costanera Center con casi 100 pisos habitables

13 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los orgullos de la arquitectura contemporánea chilena es la Gran Torre Costanera, edificio de 300 metros de altura conocido simplemente como Costanera Center. Por años, este rascacielos fue el más alto de Latinoamérica; sin embargo, este es un título que ya perdió hace mucho.

Desde marzo de 2020, el título que ostentó el edificio santiaguino desde el año 2014 pasó a la Torre Obispado de la ciudad de Monterrey, al norte de México, la cual cuenta con 62 pisos y una altura de 305 metros.

Así será el edificio más alto de Latinoamérica

Sin embargo, en esa misma ciudad ya se está construyendo un nuevo rascacielos que superará ampliamente a ambos edificios antes mencionados. Se trata de la Torre Rise, que se convertirá incluso en el segundo edificio más alto de todo el continente americano, ya que solo la superará el One World Trade Center de Nueva York.

De acuerdo a El Cronista, la Torre Rise tendrá 96 pisos que serán coronados por una aguja arquitectónica con los que el edificio llegará a una altura total de 484 metros, es decir, 184 más que el Costanera Center.

Pozas Arquitectos

El edificio tendrá un uso mixto con oficinas, vivienda, comercio y entretención, considerando además un mirador de 360° y una tirolesa a más de 400 metros de altura. La torre también tiene un enfoque ambiental al contemplar más de 4.000 m² de áreas verdes, fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas para minimizar el impacto del viento.

Pese a todo esto, la Gran Torre Costanera sigue siendo el edificio más alto de Sudamérica, además de ser el tercer rascacielos más alto de todo el hemisferio sur, detrás del Queensland Number One (323 m) y el Australia 108 (318 m).

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