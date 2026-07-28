Keiko Fujimori anuncia que militares asumirán "orden interno" en zonas de alta criminalidad en Perú

28 jul. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, día que jura como presidenta de Perú, Keiko Fujimori anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal.

Con esta decisión, la mandataria comienza a implementar una de sus principales promesas de "mano dura".

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos", dijo la mandataria derechista durante su discurso de investidura en el Congreso.

En su primer día como presidenta Fujimori recibe a Kast

En el día en que Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú, uno de los primeros encuentros de su agenda internacional fue con el Presidente de nuestro país, José Antonio Kast.

La reunión, realizada este martes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en Lima, dejó una señal compartida: ambos gobiernos manifestaron su disposición a fortalecer el trabajo conjunto frente a desafíos que afectan a ambos países.

Según informó la Cancillería peruana a través de X, ambas partes reiteraron su "total disposición a consolidar el diálogo de alto nivel" y valoraron seguir trabajando conjuntamente frente a desafíos compartidos como la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

La reunión bilateral ocurre semanas después de que ambos sostuvieran una videollamada, el pasado 10 de julio, en la que abordaron temas vinculados a la migración, el combate al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el fortalecimiento de la coordinación entre ambos países.