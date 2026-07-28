"Una muy buena conversación": Kast se reúne con Keiko Fujimori y refuerza cooperación entre Chile y Perú

28 jul. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

En el día en que Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú, uno de los primeros encuentros de su agenda internacional fue con el Presidente de Chile, José Antonio Kast.

La reunión, realizada este martes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, en el centro histórico de Lima, dejó una señal compartida: ambos gobiernos manifestaron su disposición a fortalecer el trabajo conjunto frente a desafíos que afectan a ambos países.

El encuentro de Kast y Fujimori

Acompañados por el canciller peruano designado, Carlos Espá, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y avanzar en materias de interés común.

Según informó la Cancillería peruana a través de X, ambas partes reiteraron su "total disposición a consolidar el diálogo de alto nivel" y valoraron seguir trabajando conjuntamente frente a desafíos compartidos como la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario chileno @joseantoniokast sostuvieron una reunión esta mañana en la Cancillería, junto al ministro de Relaciones Exteriores designado, Carlos Espá. Ambas autoridades expresaron su total disposición de… pic.twitter.com/YtsrgNcoEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

Las declaraciones de Kast

Tras la reunión, Kast destacó el tono del encuentro y afirmó: "Pudimos tener una muy buena conversación bilateral". Luego agregó que "la visión de unión y encuentro entre países es muy relevante y algo que tenemos que profundizar", destacando la importancia de seguir fortaleciendo la relación entre ambas naciones.

Durante su declaración, el Mandatario chileno sostuvo que los vínculos diplomáticos, comerciales y de amistad entre ambos países atraviesan un buen momento. En ese contexto, explicó que parte de la conversación estuvo centrada en la situación que podrían enfrentar ambos territorios debido a los temporales y al impacto del fenómeno de El Niño.

Kast señaló que Chile puede colaborar compartiendo la experiencia adquirida en la prevención y respuesta frente a los recientes sistemas frontales que han afectado al país, como parte del trabajo de cooperación bilateral que ambas administraciones buscan profundizar.

Una agenda marcada por seguridad y migración

El Presidente chileno llegó a Lima este lunes para participar en la ceremonia de investidura de Fujimori, invitado junto a otros mandatarios de la región. La reunión bilateral se produjo semanas después de que ambos sostuvieran una videollamada, el pasado 10 de julio, en la que abordaron temas vinculados a la migración, el combate al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el fortalecimiento de la coordinación entre ambos países.

En esa oportunidad, según informó la Presidencia chilena, Kast felicitó a Fujimori por su triunfo electoral y ambos reafirmaron el compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral y el intercambio comercial.

Encuentros con otros líderes regionales

Durante su visita a Perú, Kast también sostuvo reuniones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

De acuerdo con lo informado por el Mandatario, esos encuentros estuvieron enfocados en avanzar en materias de seguridad y migración, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre los países de la región y, según indicó, "mejorar la calidad de vida en nuestras naciones".