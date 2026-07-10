"Para enfrentar el crimen organizado": Kast felicita a Fujimori por su triunfo y acuerdan trabajar en agenda de seguridad

10 jul. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, felicitó este viernes 10 de julio a Keiko Fujimori, luego de que se consagrara como mandataria electa de Perú.

El jefe de Estado mantuvo una conversación vía telemática con la futura presidenta del país vecino, en donde acordaron -entre otras cosas- trabajar en conjunto en una agenda de seguridad.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

A través de su cuenta oficial de "X", Kast manifestó que "en nuestra conversación reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular".

En la publicación, la futura mandataria peruana valoró la llamada y destacó que "confío en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando una agenda de entendimiento y colaboración, con especial énfasis en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos".

El triunfo de Fujimori

Keiko Fujimori ganó la presidencia de Perú en una votación sumamente ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

La abanderada peruana alcanzó poco más del 50% de los votos, mientras que su contrincante -que incluso lideró en algún momento- obtuvo alrededor de un 49%.

Según los últimos reportes, la diferencia entre ambos fue de unos 49 mil sufragios, en un proceso en el cual el voto en el extranjero fue decisivo.

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