Boric regresa a La Moneda y dedica palabras a Kast: "Hemos sido rivales en ideas pero nos une Chile"

09 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de la viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, acudieron a La Moneda en el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República, invitación que fue hecha por el Presidente José Antonio Kast.

Uno de los momentos más relevantes fue que cada exmandatario y Morel brindaron unas palabras. En su discurso, Boric reconoció las diferencias con Kast, pero recalcó que lo primordial siempre será el bien del país.

"Siempre estaré disponible"

"Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile. Y tal como lo expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo en el Cambio de Mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera", partió diciendo el expresidente Boric.

"Esta invitación creo que tiene un valor mucho más profundo que las palabras que cada uno de nosotros pueda dar, representa la continuidad de la Republica y sus instituciones (...). Cada uno de nosotros pasa, el pueblo y las instituciones quedan", agregó el frenteamplista.

Boric volvió a recalcar que, pese a las diferencias ideológicas con el Presidente Kast, "estoy disponible siempre para contribuir por Chile" y que "mantengamos la vista en que Chile siempre está primero (...) La figura del Presidente de la República no es nada, si es que no hay una sociedad detrás".

"Chile es uno solo"

Al momento de tomar la palabra, el Presidente Kast recalcó que "Chile es uno solo. Cuidar la institucionalidad es muy relevante".

"Todos siempre han dicho que Chile está primero y nos une", agregó el Mandatario, en referencia a los expresidentes que lo antecedieron.

"Hoy nos reunimos en esta ceremonia sencilla, porque hoy día era un día muy relevante donde recordamos a héroes jóvenes de la patria", concluyó Kast.

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