Francia derrota a Marruecos y avanza a semifinales del Mundial con goles de Mbappé y Dembélé

09 jul. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

La selección de Francia se convirtió en la primera semifinalista del Mundial 2026 luego de imponerse por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps resolvió el compromiso en el segundo tiempo gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, confirmando su favoritismo para seguir en carrera por un nuevo título planetario.

Tras una primera mitad equilibrada y con escasas ocasiones claras, los franceses lograron romper el cero a los 60 minutos. Kylian Mbappé apareció con toda su jerarquía para abrir el marcador.

Solo seis minutos después llegó el golpe definitivo. Ousmane Dembélé aprovechó el momento para marcar el 2-0 a los 66', un tanto que dejó sin capacidad de reacción a una selección marroquí que había sorprendido durante el torneo con su orden defensivo y entrega, pero que no pudo contener el poder ofensivo francés.

Con la ventaja en el marcador, Francia administró la posesión del balón y evitó mayores sobresaltos en los minutos finales.

De esta manera, Francia aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y quedó a solo dos partidos de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Liderados por Mbappé y con un plantel repleto de figuras, Les Bleus ratifican su condición de candidatos al título y ahora esperan por el ganador de la llave entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival.

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