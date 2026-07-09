Tiene cine, cancha de tenis y vista al mar: Así es la espectacular mansión de Erling Haaland

09 jul. 2026 - 18:51 hrs.

Una de las grandes figuras de este Mundial 2026 ha sido Erling Haaland, que tiene a su selección por primera vez en su historia instalada en cuartos de final del torneo tras eliminar a Brasil con un doblete suyo.

Pero el astro del Manchester City también ha llamado la atención en los últimos días por otro motivo: la impresionante mansión que posee en Marbella, España, donde suele descansar durante sus vacaciones.

Una mansión de seis millones de euros

La propiedad, ubicada en una exclusiva urbanización de la Costa del Sol, está valorada en alrededor de seis millones de euros y destaca por sus amplios espacios, su privacidad y las comodidades que ofrece.

Cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados entre la vivienda y el terreno, rodeada de jardines y con estrictas medidas de seguridad que le permiten disfrutar de tranquilidad incluso durante los meses de mayor afluencia turística en la ciudad.

Su arquitectura apuesta por un diseño contemporáneo, con grandes ventanales que aprovechan la luz natural y que ofrecen vistas al mar Mediterráneo. Además, dispone de amplias terrazas, piscina y distintas zonas exteriores pensadas para disfrutar del clima de la costa española.

Tiene cine, gimnasio y hasta una cancha de tenis

Además de un gimnasio completamente equipado y espacios destinados a la recuperación física, en el programa Mucho Gusto revelaron que la propiedad también cuenta con un cine privado, una sala de juegos, una cancha de tenis y amplias áreas para el descanso.

Cuando visita España, Haaland también aprovecha de cambiar el fútbol por otra de sus grandes pasiones: el golf. Marbella concentra algunos de los campos más prestigiosos de Europa, además de restaurantes, puertos deportivos y servicios de lujo que convierten a la ciudad en uno de los destinos favoritos de deportistas y celebridades.

Según distintos medios internacionales, el atacante del Manchester City también suele mantener un perfil muy discreto durante sus estadías en la ciudad, evitando las apariciones públicas y privilegiando la tranquilidad de su residencia junto a su pareja, Isabel Johansen.

En paralelo, el delantero también mostró recientemente parte de su residencia en Inglaterra a través de su canal de YouTube, donde dejó ver algunos de los elementos que forman parte de su rutina diaria, como un gimnasio personal, una sala de terapia con luz roja y una zona de recuperación con sauna y baño de hielo.

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