Magdalena Max-Neef reveló insólitos tratos en su paso por Sábado Gigante y Los Venegas

09 jul. 2026 - 17:39 hrs.

Más que una anécdota puntual, la actriz Magdalena Max-Neef quiso poner sobre la mesa cómo, a su juicio, era el ambiente que enfrentaban muchas intérpretes en la televisión chilena hace algunas décadas.

En conversación con Futuro, la intérprete reveló el trato que recibían las mujeres en esa época y aseguró que este tipo de situaciones eran frecuentes.

Como ejemplo, recordó su paso por Sábado Gigante, donde participaba en el segmento "Solteras sin compromiso", espacio en el que dramatizaban las historias presentadas en el programa.

Productor le pidió que se quedara en su departamento

"A mí me pasaron cosas... yo trabajaba en Sábado Gigante en una cosa que se llamaba 'Solteras sin compromiso', en que uno actuaba las historias que ellos contaban", relató.

Fue entonces cuando un productor del espacio le propuso participar en un espectáculo que preparaba en Viña del Mar. Según contó, todo parecía una reunión de trabajo hasta que la invitación tomó un rumbo distinto.

"Empezamos a conversar y yo ya, genial, podemos ensayar porque en enero yo voy a estar con una obra que estaba en la Católica (...). Y después la obra se hacía en febrero, era como todo calzado", recordó.

Sin embargo, afirmó que el productor le pidió que se quedara en su departamento, propuesta que rechazó de inmediato.

"¿Tú quieres que yo trabaje contigo o tú quieres que yo me acueste contigo? Si tú quieres que yo me acueste contigo, te digo al tiro que ninguna posibilidad. ¿Tú quieres que yo trabaje contigo? Lo podemos conversar, pero no, no me voy a ir a quedar a tu departamento de ninguna manera", recordó que respondió.

Según relató, las consecuencias llegaron rápidamente. "Semana siguiente, me quedé sin pega… eso pasaba comúnmente", aseguró, dando a entender que este tipo de situaciones eran habituales en la industria.

También recordó su salida de Los Venegas

La actriz también rememoró otro episodio ocurrido durante su paso por Los Venegas, donde afirmó que enfrentó conflictos con uno de los directores debido a que le solicitaron tener una voz más ronca tras una intervención en sus cuerdas vocales.

"También cuando me sacaron de Los Venegas porque dijeron que fui poco profesional, me operaron ahí de las cuerdas vocales, un pelotudo. Ahí tuvo que ver uno de los varios directores que hubo, que también me tiraba los cortes. Me emparejé y empezó a ser desagradable y me fui nomás", concluyó.