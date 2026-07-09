Justicia ordena a madre a eliminar publicaciones contra profesora de colegio de Osorno: La acusaba de malos tratos a su hijo

09 jul. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia ordenó a una exapoderada de una escuela de Osorno, en la región de Los Ríos, la eliminación inmediata de comentarios ofensivos que había publicado en redes sociales en contra de una profesora del establecimiento.

En forma unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección presentado en favor de la docente. Además, le prohibió a la recurrida realizar, compartir o instar a terceros a difundir material similar.

Exapoderada acusó a profesora de malos tratos contra su hijo

"No se controvierte que la recurrida efectuó una serie de comentarios en forma pública, al referirse a la recurrente como autora de malos tratos en contra de su hijo menor de edad", señaló el tribunal de alzada en el fallo.

En la resolución se destaca, además, que la exapoderada acusó que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la comuna de Osorno "no adoptó medidas en su contra por ser amiga de su director".

Justicia descartó argumento que apelaba a libertad de expresión

La Corte descartó los argumentos de la exapoderada, quien justificó su actuar en la libertad de expresión: "La actuación de la recurrida ha excedido aquel ámbito (...) puesto que esta no ampara sin responsabilidad ulterior el incurrir en el ejercicio de descalificaciones en contra de otra persona”.

"Los juicios de valor expresados por la recurrida suponen un ejercicio de autotutela y una afectación injustificada del derecho a la honra de la recurrente, de modo que la acción constitucional deberá ser acogida en la forma que se indicará", agrega el documento.

Finalmente, se acogió sin costas la acción de protección "y se ordena a la recurrida a eliminar los comentarios referidos a la recurrente en redes sociales y deberá abstenerse de realizar en el futuro publicaciones de ese tipo y de compartir o instar a compartir publicaciones ofensivas en su contra".