Se aproximan lluvias a Santiago: Prestigioso centro meteorológico noruego anuncia más de 60 mm la próxima semana

09 jul. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Dos jornadas de lluvias se podrían registrar durante la próxima semana en Santiago, de acuerdo al último pronóstico del tiempo entregado por el Instituto Meteorológico de Noruega.

Según lo informado por el organismo europeo en su sitio web, las precipitaciones en la Región Metropolitana se harían presentes el jueves 16 y viernes 17 de julio.

El instituto indica que la suma de ambos días dejará un total de 65,7 milímetros de precipitaciones (4,7 mm el jueves y 61 mm el viernes), comenzando en la madrugada del jueves e incluso extendiéndose hasta las primeras horas del sábado 18.

Instituto Meteorológico de Noruega

¿Cuándo caerá la mayor cantidad de agua?

El jueves 16 de julio se esperan 0,5 mm entre las 08:00 y 14:00 horas; 3,3 mm hasta las 20:00 horas; y 0,9 mm en lo que queda de jornada. Ya en la madrugada del viernes, la intensidad aumenta.

Entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del viernes, se registrarían 20 mm; hasta las 14:00 horas, 22 mm; hasta las 20:00 horas, 11 mm; finalmente, hasta las 02:00 horas de la madrugada del sábado, se esperan 8,1 mm.

La nota fue realizada según el pronóstico del tiempo del Instituto Meteorológico de Noruega a las 12:00 horas de este jueves, por lo que podría cambiar en las próximas horas.

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