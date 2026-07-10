España y Bélgica están empatando: De Ketelaere responde al gol de Fabián Ruiz en un cuarto de final electrizante

10 jul. 2026 - 15:35 hrs.

Los cuartos de final del Mundial 2026 se pusieron emocionantes en Los Ángeles. España y Bélgica empatan 1-1 en el SoFi Stadium en un duelo que se puso de pie cuando Charles De Ketelaere igualó el gol de Fabián Ruiz.

El partido, que comenzó con La Roja dominando con claridad, está abierto y cualquier resultado es posible. El ganador enfrentará a Francia en semifinales.

Los goles del partido

España abrió el marcador al minuto 29 en una jugada colectiva de manual. Lamine Yamal llegó hasta la línea de fondo y sirvió una diagonal para Dani Olmo, cuyo disparo fue desviado con una gran atajada de Thibaut Courtois. El rebote quedó servido para Fabián Ruiz, quien apareció sin marca para empujar el balón al fondo de la red y firmar el 1-0.

Pero Bélgica no tardó en responder: Charles De Ketelaere, uno de los jugadores más en forma del torneo con goles decisivos en varios partidos anteriores, anotó el empate para los Diablos Rojos y volvió a meter el partido en la incertidumbre.

El contexto del partido

España llegó a los cuartos de final con cuatro partidos consecutivos sin recibir goles desde el debut ante Cabo Verde. Bélgica, en cambio, llegó como el equipo más en forma del torneo en la fase eliminatoria: remontó un 0-2 ante Senegal en dieciseisavos y goleó 4-1 a Estados Unidos en octavos. Con el empate en el marcador, los Diablos Rojos demuestran que no vinieron al SoFi Stadium a rendirse. Kevin De Bruyne, de regreso en el once tras sus molestias físicas, conduce el juego belga con experiencia. Del lado español, Rodri y Dani Olmo son los ejes de un equipo que busca recuperar el control del partido.

Lo que está en juego

El ganador enfrentará a Francia en semifinales. Les Bleus ya están esperando tras vencer 2-0 a Marruecos en cuartos, con goles de Mbappé y Dembélé. España y Francia se enfrentarían el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, en lo que sería una de las semifinales más atractivas en la historia reciente del fútbol mundial.

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Chile

Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 Hora en Chile: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: SoFi Stadium, Inglewood, Los Ángeles

SoFi Stadium, Inglewood, Los Ángeles Transmite: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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