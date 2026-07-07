¡Remontada épica! Argentina le dio vuelta el partido a Egipto y gana 3-2 en el descuento

07 jul. 2026 - 13:20 hrs.

La épica más grande del Mundial 2026 se escribió en Atlanta. Argentina está venciendo 3-2 a Egipto en los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium tras una remontada histórica. Los Faraones ganaban 2-0 y estaban a minutos de protagonizar el batacazo más grande del torneo. Pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández lo cambiaron todo en los últimos diez minutos. La Albiceleste está casi en cuartos de final.

Los cinco goles del partido

El primer golpe llegó al minuto 15. El defensor Yasser Ibrahim cabeceó al segundo palo para el 1-0. El segundo gol llegó al minuto 67 en un contragolpe letal: Mostafa Zico definió ante Emiliano Martínez para el 2-0. Pero entonces comenzó la remontada: Messi metió un centro al área y Cristian "Cuti" Romero cabeceó para el 2-1. Tres minutos después, el capitán apareció para marcar el 2-2 en uno de los momentos más emocionantes del torneo. Y cuando todo apuntaba a la prórroga, Enzo Fernández marcó el 3-2 en el minuto 92 para consumar una de las remontadas más épicas en la historia de Argentina en Mundiales.

La noche de Messi

La noche comenzó de la peor manera para el capitán. Lionel Messi falló un penal a los 21 minutos —el cuarto que falla en tiempo reglamentario en la historia de los Mundiales— y también estrelló un tiro libre en el poste derecho. Pero en los minutos finales apareció el Messi de siempre: asistencia para Romero, gol del empate y asistencia indirecta para el gol de Enzo. El arquero Mostafa Shobeir fue monumental durante todo el partido, pero no pudo con la avalancha final argentina.

Argentina en cuartos de final

La Albiceleste está avanzando a los cuartos de final del Mundial 2026 de la manera más dramática posible. Fue 0-2 abajo, lo empató y lo ganó en el último minuto. El carácter de este equipo, que también sufrió ante Cabo Verde antes de remontar, es su mayor virtud. Argentina enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre Colombia y Suiza, que se disputa este mismo martes.