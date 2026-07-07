Comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos y cómo acceder al beneficio

07 jul. 2026 - 07:00 hrs.

Este martes 7 de julio comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que entrega un aporte económico a familias que necesitan apoyo para pagar el arriendo de una vivienda.

¿Quiénes pueden postular?

El beneficio está dirigido a familias allegadas o que actualmente arriendan una vivienda y que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben contar con cédula para extranjeros vigente.

y contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben contar con cédula para extranjeros vigente. Postular al menos junto a su cónyuge, conviviente civil, conviviente o un hijo . Las personas de 60 años o más pueden hacerlo sin un núcleo familiar.

. Las personas de 60 años o más pueden hacerlo sin un núcleo familiar. Pertenecer al 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Contar con un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $163 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un mes de antigüedad.

(aproximadamente $163 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un mes de antigüedad. Tener un ingreso familiar mensual de entre 7 y 25 UF en familias de tres o más integrantes. El límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional.

en familias de tres o más integrantes. El límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional. Ningún integrante del grupo familiar puede ser propietario de una vivienda ni beneficiario de otro subsidio habitacional incompatible.

¿Cómo postular?

Las postulaciones estarán disponibles entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite a través del sitio web del Minvu (pincha aquí) o en las oficinas del Serviu correspondientes a su región.

¿Cuánto entrega el Subsidio de Arriendo?

El subsidio puede alcanzar un total de 170 UF (casi $7 millones), monto que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($170 mil aprox.) y que puede utilizarse de forma continua o interrumpida durante un plazo máximo de ocho años.

En la mayor parte del país, la vivienda arrendada no puede superar las 11 UF mensuales. Sin embargo, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite aumenta a 13 UF, mientras que el subsidio mensual puede llegar hasta 4,9 UF.

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