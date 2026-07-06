Itaú ofrece nuevos puestos de trabajo en Chile: Revisa las vacantes y cómo postular

06 jul. 2026 - 12:41 hrs.

Itaú Chile, uno de los principales bancos privados del país, mantiene abiertas diversas ofertas de trabajo para fortalecer sus equipos en la Región Metropolitana y otras ciudades, como Viña del Mar, San Felipe y Calama.

La entidad financiera, perteneciente al grupo Itaú Unibanco, cuenta con más de 150 sucursales y más de 340 mil clientes en Chile, y actualmente busca incorporar profesionales para distintas áreas.

¿Qué trabajos ofrece Itaú?

Entre las vacantes disponibles destacan los siguientes cargos:

Subgerente de Seguimiento de Crédito.

Ejecutivo Comercial Fuerza de Ventas (Viña del Mar).

Ejecutivo Clientes Pyme (Las Condes).

Ejecutivo Clientes Banca Personas (San Felipe).

Product Owner.

Business Analyst.

Ejecutivo Clientes Banca Personas (Sucursal Piedra Roja).

¿Cómo postular a las ofertas de trabajo de Itaú?

Quienes deseen participar del proceso de selección deben ingresar a la plataforma de empleos de Itaú (en este enlace), donde podrán revisar todas las vacantes disponibles, conocer los requisitos, funciones, beneficios y detalles de cada cargo.

Una vez elegida la oferta de interés, solo es necesario hacer clic en "Postular". Para completar el proceso, los candidatos deben registrarse en la plataforma, completar sus datos personales y seguir las instrucciones para enviar su postulación.

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