Bajo la "influencia del alcohol": Rechazan prisión preventiva para bombero que protagonizó fatal accidente en La Araucanía

06 jul. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

La jueza de Garantía de Nueva Imperial resolvió no acceder a la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión preventiva al comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna Teodoro Schmidt, formalizado por el fatal volcamiento de un carro bomba que dejó una voluntaria fallecida y a otros cinco integrantes de la institución heridos.

Según los antecedentes conocidos, el accidente ocurrió la mañana del domingo cuando la unidad se dirigía a atender un incendio estructural en el sector de la cancha El Escudo, camino entre Barros Arana e Imperial, en la región de La Araucanía. En medio del trayecto, el vehículo volcó, provocando la muerte de la bombera Nicol Ceballos Acuña.

La jueza optó por medidas cautelares menos restrictivas

Pese a que el Ministerio Público pidió prisión preventiva para el conductor, la magistrada Fabiola Cancino decidió aplicarle un set de medidas cautelares alternativas: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, la prohibición de acercarse a las víctimas del accidente y la suspensión provisoria de su licencia de conducir.

Cargos por conducción bajo la influencia del alcohol

El conductor, quien se desempeña como comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, pasó este lunes por control de detención y fue formalizado por los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol causando muerte, además de lesiones graves, lesiones leves y daños.

De acuerdo con lo reportado, el test de alcoholemia que se le practicó arrojó un resultado que la ley clasifica como "conducción bajo la influencia del alcohol". Por disposición del tribunal, el formalizado solo puede ser identificado públicamente por sus iniciales.

Bombera fue declarada mártir y hay duelo comunal

La voluntaria fallecida fue declarada mártir del Cuerpo de Bomberos tras perder la vida en un acto de servicio, y el municipio de la zona decretó dos días de duelo comunal en su memoria. Este mismo lunes, el Servicio Médico Legal hizo entrega de sus restos a la familia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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