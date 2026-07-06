Lluvia se aproxima a Santiago: Hasta 17 mm de precipitaciones se registrarían un día de esta semana
¿Qué pasó?
El viernes 10 de julio podría registrarse intensa lluvia en Santiago según el pronóstico del Instituto Meteorológico de Noruega. Con 17 milímetros proyectados en la tabla diaria, la jornada se perfila como la de mayor precipitación en varios días, en medio de un contexto de temperaturas que no superarán los 16°C.
Una mañana tranquila antes de la lluvia
El día comenzará sin precipitaciones. Entre las 02:00 y las 08:00 horas, el cielo estará nublado pero completamente seco, con una temperatura de 14°C y viento en calma absoluta. Luego, entre las 08:00 y las 14:00, traerá apenas 0,1 milímetros de lluvia, con temperatura que se mantendrá en 14°C y viento ligero.
La lluvia se intensifica en la tarde y la noche
El escenario cambia radicalmente a partir de las 14:00 horas. En la franja de la tarde, entre las 14:00 y las 20:00, el modelo noruego proyecta 4,6 milímetros de precipitación, con temperatura de 16°C —la máxima del día— y viento ligero.Ir a la siguiente nota
El peak llegará en la noche
Entre las 20:00 y las 02:00 del sábado se concentrará el grueso de la lluvia: 12 milímetros de precipitación, temperatura de 13°C y viento ligero. Es la franja más intensa de toda la jornada.
En comparación con el resto de la semana, el viernes se destaca claramente como el episodio de mayor precipitación. El jueves 9 registraría apenas 0,1 milímetros, mientras que el sábado 11 y el domingo 12 volverán a un régimen seco con cielo parcialmente despejado y temperaturas de entre 20°C y 21°C de máxima.
El viento no será un factor relevante durante la jornada. Yr.no proyecta brisa ligera en las franjas con lluvia, con calma absoluta en las primeras horas de la madrugada.
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