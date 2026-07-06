Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En vivo: Mucho Gusto

Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, a las 08:43 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 38 km al noroeste de Arauco, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km.

Ir a la siguiente nota

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas