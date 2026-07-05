Tras nueva propuesta técnica: Gobierno abre la puerta a realizar el concierto de BTS en el Estadio Nacional
- Por Diego Alonzo
La polémica sobre el esperado concierto de BTS en Chile dio un vuelco inesperado. Luego de una semana marcada por la incertidumbre, las críticas de la fanaticada y la negativa inicial de las autoridades, el Gobierno confirmó que está dispuesto a revisar la autorización para que la superbanda de K-pop se presente en el Coliseo Central del Estadio Nacional.
¿Por qué se había rechazado?
A comienzos de esta semana, el Instituto Nacional de Deportes (IND) encendió las alarmas al negar el uso del principal recinto deportivo del país.
La razón se debió a que el plan de mitigación original presentado por la productora DG Medios no garantizaba la continuidad operativa ni el cuidado del parque.Ir a la siguiente nota
La noticia cayó como un balde de agua fría para miles de seguidores que ya daban por hecho el regreso de las superestrellas coreanas a Santiago.
Nuevos antecedentes técnicos cambian el panorama
En un comunicado oficial emitido este domingo, el Gobierno informó que la productora ingresó una propuesta completamente modificada. Este nuevo diseño del escenario y la logística "cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente".
Las modificaciones presentadas por la organización se enfocan en cuatro ejes clave:
- Redistribución y reducción del peso de las estructuras.
- Mejoras en la distribución de cargas sobre la pista y la cancha.
- Un nuevo sistema de protección del césped.
- Una solución constructiva más amigable con el entorno.
Las cuatro condiciones que DG Medios debe cumplir
El Gobierno fue enfático en señalar que la productora deberá acreditar los siguientes puntos:
- Estructura de producción: Certificación exacta de las cargas, presión y el peso de los escenarios
- Protección de superficies: Detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno.
- Logística de operación: Planificación al detalle del tránsito de camiones, montaje y desmontaje
- Cuidado agronómico: Un plan estricto de mitigación y cuidado específico para el césped de la cancha de fútbol.
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