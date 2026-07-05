Tras nueva propuesta técnica: Gobierno abre la puerta a realizar el concierto de BTS en el Estadio Nacional

05 jul. 2026 - 15:41 hrs.

La polémica sobre el esperado concierto de BTS en Chile dio un vuelco inesperado. Luego de una semana marcada por la incertidumbre, las críticas de la fanaticada y la negativa inicial de las autoridades, el Gobierno confirmó que está dispuesto a revisar la autorización para que la superbanda de K-pop se presente en el Coliseo Central del Estadio Nacional.

¿Por qué se había rechazado?

A comienzos de esta semana, el Instituto Nacional de Deportes (IND) encendió las alarmas al negar el uso del principal recinto deportivo del país.

La razón se debió a que el plan de mitigación original presentado por la productora DG Medios no garantizaba la continuidad operativa ni el cuidado del parque.

La noticia cayó como un balde de agua fría para miles de seguidores que ya daban por hecho el regreso de las superestrellas coreanas a Santiago.

Nuevos antecedentes técnicos cambian el panorama

En un comunicado oficial emitido este domingo, el Gobierno informó que la productora ingresó una propuesta completamente modificada. Este nuevo diseño del escenario y la logística "cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente".

BTS / AFP

Las modificaciones presentadas por la organización se enfocan en cuatro ejes clave:

Redistribución y reducción del peso de las estructuras.

Mejoras en la distribución de cargas sobre la pista y la cancha.

Un nuevo sistema de protección del césped.

Una solución constructiva más amigable con el entorno.

Las cuatro condiciones que DG Medios debe cumplir

El Gobierno fue enfático en señalar que la productora deberá acreditar los siguientes puntos:

Estructura de producción: Certificación exacta de las cargas, presión y el peso de los escenarios

Certificación exacta de las cargas, presión y el peso de los escenarios Protección de superficies: Detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno.

Detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno. Logística de operación: Planificación al detalle del tránsito de camiones, montaje y desmontaje

Planificación al detalle del tránsito de camiones, montaje y desmontaje Cuidado agronómico: Un plan estricto de mitigación y cuidado específico para el césped de la cancha de fútbol.

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